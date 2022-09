Fran Villalba explica su salida el Sporting de Gijón

Fran Villalba y Pablo Hervías son dos jugadores con cartel en Segunda División, aunque N'Diaye atrajo un poco más de atención por trayectoria y cercanía en su llegada, ellos también dejaron su impronta durante la presentación conjunta de los tres últimos fichajes del Málaga. Por el momento.

Villalba es el mediapunta que ansiaba Guede y ya lo tiene. Lo tuvo claro siempre, que su destino era La Rosaleda. Ahora espera responder a las expectativas: "He venido para intentar mejorar lo que hice el año pasado y ayudar al equipo, al club para que este año sea exitoso para todos. Del pie me encuentro bien. Me queda un poquito para poner al cien por cien y al nivel de mis compañeros, no hice pretemporada. Me voy adaptando mejor y creo que la semana que viene estaré a tope para intentar ayudar al míster y ponérselo difícil. La confianza de Manolo y Guede y un cúmulo de cosas te hacen sentirte querido".

"Hablé con el míster y me transmitió confianza, quiere que sea el de la primera vuelta del año pasado, que encare, meta goles, que sea atrevido. Hay muchos jugadores buenos en esta plantilla y yo también me puedo adaptar a la posición que me diga el míster. Ese cariño me lo transmitieron los dos y estoy muy agradecido. Hablé muchas veces con él, me tengo que poner físicamente bien, no estoy todavía 100 por 100, pero espero ponerme bien para ayudar al equipo en todo lo que me ha pedido”, continuó Villalba.

De su salida del Sporting de Gijón no quiso profundizar: "Fue muy simple. El primer día hablé con el míster y quedamos en una situación, queda entre nosotros y no voy a contarlo. Salió la opción del Málaga y aquí estoy, para ayudar".

Pablo Hervías

"Muy contento de estar aquí después de la lesión tan dura que tuve el año pasado. Hace un año estaba más fuera del fútbol que dentro. Buen estadio, buen club y disfrutar del fútbol. Fueron importantes Manolo y Guede, y yo que también quería un proyecto lejos de casa", comentó Hervías, que asegura que Guede le pide que "saque mi versión y que valoraba mi polivalencia". El futbolista aclaró que no solía jugar de carrilero pero que al poder actuar de lateral y de extremo, no le supone mayor problema.

Su experiencia es rica también por su reciente ascenso con el Valladolid. "No hay receta, acabamos de empezar y es normal que la gente se ponga tensa con las derrotas. Ganar partidos, estar ahí sin descolgarse. Poquito a poco ir sacando resultados. Con el Valladolid en la jornada 6 íbamos el 15 o así y acabamos segundos, pero es normal que la gente se pusiera nerviosa”.