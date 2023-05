Funes: "Tenemos que sacarnos algo más de la chistera"

Juanfran Funes, entrenador del Atlético Malagueño, atendió a los medios de comunicación después del empate ante El Palo en la ida de la segunda ronda de play off de ascenso a Segunda Federación: "Una pena que no hayamos logrado hacer gol. Ellos han hecho un gran partido. Que juegue la vuelta en casa y el empate les clasifique condiciona mucho la eliminatoria. En otras circunstancias hubiesen expuesto algo más, se defienden bien en bloque medio y bajo y es difícil hacerles daño. A pesar de eso, fuimos capaces de llegar bien, pero nos faltó algo de profundidad. Estoy satisfecho con el trabajo de los chavales, impresionante, con la idea clara de ir a por el partido. Ellos no han tirado ni un córner y eso habla a las claras de dónde se ha jugado el partido. En su estadio, con sus dimensiones, se van a sentir cómodo, pero vamos a dar guerra hasta el final. Tenemos que sacarnos algo más de la chistera. Ellos han crecido en su juego colectivo y tienen mucha confianza".

El entrenador continuó analizando: "Fuimos capaces de mantener una línea. Con la expulsión se metieron mucho más atrás y dejamos espacios a nuestra espalda. Había que tener mucho cuidado y no precipitarnos. Me voy con la pena de no haber aprovechado las ocasiones que hemos tenido y algo más de precisión en el último pase para darnos más ventaja".

Sobre jugar con superioridad numérica, no fue tan ventajaoso: "Si en algo ha manifestado El Palo tener un altísimo nivel es en la defensa en área. Tuvimos seis tiros exteriores y cinco centro laterales... Se manejan bien, han sido poderosos ahí durante el año, no es fácil. Vamos a un campo, y sé de lo que hablo, que da muchas alternativas, es verdad que no es el espacio donde más nos gusta jugar, quizás es una guerra en la que no podamos jugarle de tú a tú porque saldríamos perdiendo, pero es un campo con poca profundidad y cualquier situación te da opción de finalización, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que hacer goles, pero ellos también tendrán una actitud distinta".