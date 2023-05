Lago Junior: "Personalmente no he estado a la altura"

Lago Junior habló después del triunfo del Málaga ante el Mirandés. El jugador marfileño marcó el segundo tanto blanquiazul pero eso no le satisface del todo. Aunque llegó en el mercado invernal, ha mostrado más compromiso que la mayoría de sus compañeros. De hecho, se siente responsable de la situación: "Personalmente, no he estado a la altura. Venía con el objetivo de ayudar al equipo para poder salvarnos. Si no conseguimos el objetivo, será una decepción porque lo hemos dado todo y no se ha podido conseguir”.