Atlético Malagueño - El Palo: El Nuevo San Ignacio dictará sentencia (0-0)

El Atlético Malagueño recibió este domingo 14 de mayo a partir de las 12:00 horas a El Palo en el campo de la Federación para disputar la ida de la final del play off del Grupo 9 de ascenso a Segunda RFEF. El filial blanquiazul llegaba a esta cita, donde cayó hace dos campañas ante el Antequera, tras haber vencido en La Victoria al Real Jaén. El global de la eliminatoria fue de 3-2 para los malacitanos, dejando fuera al segundo clasificado y favorito a salir victorioso de esta fase de promoción. Por su parte, El Palo se impuso tanto en la ida como en la vuelta al Torre del Mar (0-1 y 2-1).

El combinado de Funes salió a intentar adelantarse ante su público, gran entrada por cierto, y desde la primera jugada dejó claro que el plan era terminar cada acción para evitar las contras del conjunto paleño. Juanmita, crucial en la semifinal, avisó pronto con una internada desde la derecha que terminó con un lanzamiento desde la frontal que atajó Benito, sin complicaciones, en su palo corto. Acto seguido, el conjunto de Campaña dio un paso adelante y avisó a la línea defensiva malacitana. Una buna aparición de Destiny, muy participativo y activo en el apartado ofensivo, el cual condujo hacia el centro de la frontal para terminar abriendo a Cristian, quien la colgó desde la derecha para que Ito rematase a placer cerca del área pequeña. Por suerte para los locales, el asistente Valenzuela Méndez anuló el gol visitante por fuera de juego. También estaba Destiny en el área para rematar el esférico, este sí en posición legal, aunque buscando recibir un pase raso.

Se esperaba un encuentro igualado entre dos equipos que habían ofrecido dos empates en sus respectivos enfrentamientos en la liga regular, resultado gafas (0-0) en el campo de la Federación y 1-1 en el Nuevo San Ignacio. Por lo que un empate sería lo más lógico si se miran los precedentes. Sin embargo, el partido tuvo momentos de forcejeo por intentar adelantarse y dominar. Como si se tratase de un combate de boxeo, ambos intentaban golpear primero, pero sin desprotegerse atrás. Paco lo intentó desde la frontal, pero su disparo se fue desviado, eso sí, buscó la escuadra del palo largo, la derecha, de Benito. Avisó el filial, al cual siempre le ha penalizado la pegada esta temporada, y respondió El Palo por mediación de Joao, el 6 blanco vio adelantado a Carlos López y decidió realizar un golpeo bombeado que casi pilla desprevenido al cancerbero local. Se fue por encima del travesaño, no era mala la idea. Volvió a avisar Paco para los malagueños, en esta ocasión, un disparo seco desde la frontal se marchó rozando el poste. Cuando parecía animarse el juego, llegó el necesario parón por hidratación que enfrió un poco el partido. Bastante calor que obligó a sacar los paraguas en la grada.

En la última recta de la primera parte, los blanquiazules tomaron el control y apostaron por apoyarse en Juanmita y Fomba por sus respectivos costados. Aunque el gol se resistía, el filial creaba sensación de peligro, pero no terminaba de asediar a Benito, parecía un simple espectador. Aunque desapareció el combinado de Campaña en esos minutos. Tras el paso por vestuarios, los pupilos de Funes continuaron con su guion, presionando y queriendo protagonismo. Bilal lo intentó desde la frontal, pero su lanzamiento se marchó arriba y Chupete desaprovechó una gran acción de Juanmita que dejó al delantero blanquiazul con un lanzamiento cómodo en la frontal. El balón se fue bastante desviado de la portería paleña. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un resultado gafas (0-0), Lulu cortó una contra de los locales, la cual conducía Rafa, y se tuvo que ir a vestuarios antes de tiempo. No dudó el colegiado sevillano en mostrarle la segunda amarilla.

La más clara la volvió a tener el Atlético Malagueño y, en esta ocasión, fue por partida doble. Un centro desde la derecha de Paco llegó rechazado a la frontal, donde Bilal golpeó con mucha intensión a portería y forzó a Benito a sacar una mano dura que evitó el primero. Aunque el asedio del filial no terminó en esa jugada. El rechace cayó en las botas de Rafa, quien a bocajarro no pudo batir al portero rival. Este cerró muy bien todos los espacios. De nuevo, no consiguió el conjunto de Funes sacar provecho de una superioridad numérica en casa y le tocará sufrir en el Nuevo San Ignacio, donde se dictará sentencia el fin de semana siguiente. Sólo un malagueño podrá acceder al play off nacional, último peldaño a doble partido también, y a los blanquiazules solo les vale ganar. Mientras que a los paleños le valdría con un empate o una victoria por haber terminado mejor clasificado.

Once inicial del Atlético Malagueño

Carlos López; Bilal, Murillo, Recio e Issa Fomba; Juanmita, Rafa, Álex Rico y Paco (Oñate, 80'); Jesús y Chupete (Izan Fernández, 77').

Banquillo del Atlético Malagueño

Moussa, Arturo, Izan Fernández, Balta, Arriaza, Oñate y Márquez. Entrenador: Juan Francisco Funes.

Once inicial de El Palo

Benito; Lulu (c), Joao (Durán, 90'), Baka y Awana; Víctor Vázquez, Roberto, Luisito y Cristian; Destiny (Guichard, 75') e Ito (Javi López, 75').

Banquillo de El Palo

Javi López, Adrián, Iván Acosta, Guichard, Esteban, Silva y Durán. Entrenador: David Campaña.

Árbitro

El colegiado sevillano Ignacio de Santisteban Adame amonestó por parte de El Palo a Baka en el final de la primera parte, quien realizó la falta tras una clara infracción de Murillo sobre Ito que el árbitro no señaló, y a Lulu al comienzo de la segunda mitad por derribar a Paco. En el minuto 78' mostró la segunda cartulina amarilla y la respectiva roja a Lulu por cortar una contra del filial blanquiazul en el centro del campo. Por parte del Atlético Malagueño la vio Rafa tras parar una contra de Destiny porque se iba solo el delantero visitante.

Incidentes

Encuentro correspondiente a la ida de la final del play off del Grupo 9 de ascenso a Segunda RFEF, el cual presenciaron unas 1.200 personas en el campo de la Federación. Gran ambiente entre ambas aficiones en el derbi malagueño.