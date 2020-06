Funes y Bravo: "Vamos a hacer un tándem perfecto"

Poco después del anuncio oficial del fichajes de Funes y Bravo para el banquillo del Atlético Malagueño, el Málaga también compartió sus primeras impresiones. "En cuanto supe la oportunidad de tener a Bravo conmigo estuve encantadísimo porque él ha sido jugador del club y lo conoce bien. Ha estado trabajando en el División de Honor, tiene experiencia en la categoría y vamos a hacer un tándem perfecto", aventura el entrenador granadino.

Funes llega con hambre: “Es ilusionante, venimos con muchas ganas. Para cualquier entrenador, sobre todo con el recorrido que he podido tener, llegar hasta aquí, además de ser motivante e ilusionante, conlleva una responsabilidad muy grande. Estoy convencido de que puedo disfrutar esta experiencia muchísimo. Agradezco a la dirección deportiva que hayan confiado en mí, y lo importante ahora es demostrar esa confianza a base de trabajo”.

Puede que no sea muy conocido para el gran público, pero ya se encarga él de presentar sus credenciales: "Empecé en Granada, en Loja, de donde soy, como segundo entrenador en Tercera División. Estuve mucho tiempo allí, cuatro o cinco años de forma ininterrumpida, siete alternando con otros proyectos. Ascendimos a Segunda B, tuve otro proyecto en Guijuelo, Salamanca, también en Segunda B, muy ilusionante también y con experiencias muy bonitas. Tuve un corto paso por el Vélez y llegué a El Palo, un sitio donde he vivido experiencias únicas que he disfrutado muchísimo. En cuanto tuve la oportunidad de llegar al Málaga, no lo pensé. El esfuerzo y el trabajo que pones es pensando en la ilusión de poder disfrutar del día a día como entrenador, como creo que lo puedo hacer aquí”.

El que era técnico de El Palo tiene claros sus objetivos: "La perspectiva que te pones es ayudar a que los jugadores del filial estén en las mejores condiciones, para cuando vayan con el primer equipo y puedan hacerlo lo mejor posible. Esa tiene que ser nuestra meta, hay mucho talento en el equipo, no solo por hacerlo bien en la categoría, si no que el hábito de ganar les va a hacer competir mejor arriba. Ser un equipo dominador en la categoría tiene que ser una referencia importante”.

Bravo no necesita presentación: "Es mi tercera vez, la segunda como entrenador. Estoy encantadísimo de volver, orgullo e ilusionado con volver a trabajar, y muy contento”. Se muestra igual de optimista que Funes: “Estamos los dos ilusionados con el proyecto. Cuando me comentaron la posibilidad de trabajar con Funes, ni me lo pensé porque lo conozco como entrenador y coincidimos con la idea futbolística. Vamos a formar un buen grupo de trabajo y tenemos muchísimas ganas los dos”.

Como canterano que fue, la formación es esencial. “Sabemos cuál es la exigencia del club en ese aspecto, y nuestro trabajo está en sacarle el máximo rendimiento en formarlos lo mejor posible para cuando el primer equipo requiera su participación”, dijo Bravo, que finalizó: "Va a ser un año duro, pero también bonito. El hecho de que sea duro también les va a venir bien a los chavales, van a competir a un ritmo mucho más alto. Todos los equipos se están reforzando muy bien, hay muchos equipos malagueños y mucha competencia. Es bonito disfrutar de una competición reñida, que sea dura y te exija”.