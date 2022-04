Genaro Rodríguez: "Estamos estupendos"

Genaro Rodríguez está siendo uno de los hombres destacados del Málaga en los últimos partidos, aunque llegó algo tocado al del Eibar y prefirió decirle a Guede que "no estaba al cien por cien. Estaba con el cuerpo que no podía, me tuve que venir a casa. El cuerpo estaba mermado". Después le tocó jugar y cumplió como central. Va en su espíritu y también en el del argentino.

“No ha cambiado mucho. Los preparadores físicos son los que llevan el tema de carga de los entrenamiento. A lo mejor paramos algo más en el tema táctico, de estrategia, pero estamos estupendos, con un ritmo espectacular. La gente metida, comprometida, los lesionados queriendo volver cuanto antes. Al final el gen competitivo ese lo estamos adoptando, lo estamos queriendo hacer. Pero desde hoy se han pulido un par de cositas del partido ante el Eibar y ya pensando en Las Palmas, que es nuestro siguiente rival y lo tenemos el viernes”, dijo en Minuto 91, en 7TV sobre si eran más exigentes los entrenamientos con Guede.

“Después de la destitución de Natxo tuvimos día libre, porque creo que había fin de semana. Me sorprendió la actitud y las ganas con las que llegó el primer día sus primeras palabras fueron claras y directas y me siento identificado con esa forma de ser y actuar. Soy un tío bastante intenso y eso me caracteriza, como han podido ver esta temporada. En el primer entrenamiento se vio reflejado, se vio ese cambio, esa chispita que hacía falta para estar más comprometidos con nosotros y con la afición”, siguió.

Le tiene encandilado el técnico: “El míster llega pronto, yo también soy de los que primero llega. Cuando almorzamos allí en el edificio anexo le gustarse quedarse y charlar con los jugadores, tomarse un cafelito y hablar de nuestras cosas. Ese trato tan cercano se agradece. Al haber sido futbolista, has estado en nuestra parte y lo ha vivido desde dentro. Es un punto a favor. No digo que mejor ni peor, sólo diferente”.

De su reciente renovación, apuntó: "Eran 25 partidos la renovación. Súper contento. La noticia la recibí un viernes y mis padres venían para el partido ese fin de semana, les di la noticia tomando café. Yo me subía por las paredes de contento y mi padre el triple que yo”.

Aseguró que no le inquieta la permanencia: “Desde mi punto de vista estamos muy tranquilos, confiados en nuestro trabajo diario, en cómo se están haciendo las cosas. La suerte es que seguimos a siete y vamos a ir a Las Palmas a por los tres puntos como fuimos a Leganés, vamos a sacarnos de ahí y asegurarnos otro año más en la categoría de plata”.