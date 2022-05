Guede y los nombres propios del Málaga CF: Antoñín, Kevin, Dani Lorenzo...

En su comparecencia ante los medios previa al Málaga CF-Burgos, Pablo Guede habló de algunos nombres propios: Chavarría, Ramón, Antoñín, Kevin, Dani Lorenzo, Sekou, Roberto, Luis Muñoz... El entrenador argentino sigue dejando claras sus posiciones.

Ramón volverá a la convocatoria después de regresar al equipo tras sus problemas físicos. "No tengo ni idea, está bien, entrenó. Lo paré un día más para que terminara de recuperarse bien y no sé si tendrá minutos mañana", dijo Guede, que no quiso anticipar nada del once: "Se nos cae Brandon Thomas pero Chavarría, Sekou y Roberto están muy bien y el que salga hará un gran partido. No sé quién jugará, es una de las cosas que tengo que seguir dándole vueltas".

Otro nombre importante fue el de Luis Muñoz. “No lo tengo claro, no lo sé. En el arte de pedir está el arte de no dar. Estuvo por encima de sus posibilidades. Ahora viene lo peor. En esta semana bajó, es normal. La euforia, la emoción, le llevó ahí arriba pero el cansancio hace mella", apuntó Guede, que añadió sobre Antoñín: "No hablo más del tema de Antoñín, esta semana se ha entrenado bien, normal”.

Ismael Casas y Víctor Gómez

"¿Qué otra decisión iba a ser? Si no estaba lesionado ni nada. Ismael lo hizo bien ante el Oviedo. El día que yo tome una decisión del equipo que no sea beneficiosa para el equipo, me tengo que retirar. Jugó porque necesitaba defender mejor las bandas y para mí Casas es un perro de presa y Víctor más ofensivo. Y dio la asistencia. Con Dani Lorenzo lo tenía súper claro. Y lo de David fue padre y estuvo dos días que no vino y por eso jugó Pey. Me sorprendió que crean que hubo sorpresa”.

Dani Lorenzo

"Bien, no tenía dudas de que iba a jugar desde el primer día en que lo subí. Tuvo mala suerte conmigo porque se lesionó nada más que llegué y luego tuvo que ayudar al filial por eso no le di más bola antes. No le pesó el escenario pese a la edad que tiene y yo sabía que no le iba a pasar”.

Kevin

"No hizo nada malo. Su comportamiento fue bueno conmigo y fue una decisión técnica que le va a ayudar. No tengo ninguna queja de Kevin. Cero. Decidí dejarlo fuera porque Jairo estuvo muy bien en los entrenamientos".