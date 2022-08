Guede se anticipó a un escenario de muchas bajas

El Málaga cuenta ahora mismo con una plantilla de 20 profesionales más los canteranos aventajados. Corta pero con las características necesarias y la versatilidad precisa para poder solventar situaciones delicadas. Era uno de los aprendizajes del curso anterior, donde los problemas físicos castigaron zonas muy concretas mucho tiempo y eso lastró a los blanquiazules. Ahora hay un escenario similar, coincidiendo cuatro centrales lesionados al miso tiempo: Jonás Ramalho, Esteban Burgos, Unai Bustinza y Andrés Caro. Conscientes de que podía suceder cualquier anomalía similar, Guede contempló múltiples soluciones de sistemas y alineaciones competitivas.

No es normal que fiches a tres centrales y caigan todos en la misma semana y que encima el mejor de la cantera también tenga problemas. Además, uno de los centrocampistas mejor dotados para jugar como central, Luis Muñoz, es otro de los que ha regresado a la enfermería.

Ante el Mirandés optó por tirar de Genaro, que ha estado gran parte del verano jugando como central en los amistosos. El otro pivote defensivo, Alberto Escassi, comparte esta doble función. Y está la baza del canterano Moussa Diarra. En principio será el sevillano quien siga con Juande.

Para entender un poco mejor este galimatías hay que remontarse a la primera entrevista que concedió Guede este verano. “Armamos 4-3-3, 4-4-2, 4-4-2 en rombo. Con este perfil, con este perfil, con otro, 3-4-3... Armamos todas las plantillas y empezamos a poner los cuadraditos en diagonal y dónde podía jugar cada uno. En esas simulaciones llegamos a tener siete lesionados en una misma semana y sacamos un once de garantías. Si son cinco centrales la chupamos, pero con siete lesionados sacamos un once de garantías y de suplentes los pibes. Por eso hicimos el trabajo previo con los pibes. El otro día tenía cuatro lesionados. Ramón, Gallar, Juande y Luis Muñoz. Sacamos el once con Genaro y Escassi más Caro, más Lorenzo, más Pepino [Víctor Olmo], más Loren... Va a ser un poco la dinámica que vamos a llevar”, relató en Málaga Hoy.