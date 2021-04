Hicham, patrimonio del Málaga CF

Se va escapando la temporada y el talentoso Hicham se la está pasando en blanco. No deja atrás los problemas físicos y nadie encuentra solución. Y lo ha intentado hasta en Francia, pero regresó de allí y poco o nada ha cambiado. Pero para el Málaga no es un jugador cualquiera, es parte de su patrimonio actual y necesitan su mejor versión pensando en presente y también en un futuro próximo. Pellicer tiene las ideas claras y no forzará al jugador. Si es necesario, no jugará más esta temporada.

"Hicham no se está encontrando cómodo. Nuestro objetivo con él es que se recupere al cien por cien tanto en lo físico como en lo mental. Si no puede esta temporada, que llegue lo mejor posible a la pretemporada siguiente. Va mejorando pero no está al máximo. El proceso de Hicham es complicado desde agosto, cuando llegó tuvo el Covid y eso le paró. Luego cuando le pudimos recuperar llegó la lesión de Castellón. Hay que tener mucha calma, puede haber secuelas. Se ha hecho muchas pruebas. Ahora es casi más importante el tema mental porque es tremendamente duro para un jugador volver a empezar a entrenar y tener nuevas molestias. Más allá del jugador, está la persona, que se recupere a nivel mental y físico. Sabemos que hay pocos jugadores en la categoría de su perfil, con su desequilibrio. Tenemos que cuidarlo porque es patrimonio del club, no hay que tomar ninguna decisión precipitada", explicó Pellicer.

También Manolo Gaspar habló el pasado lunes en Canal Sur sobre el marroquí: "El caso Hicham nos tiene muy preocupados, no lo está pasando bien, es algo insólito, no sabemos de dónde puede ser. Hemos hecho muchas llamadas, consultado con expertos de todo tipo, mil tratamientos diferentes y no entendemos lo que está pasando. Son roturas en diferentes sitios. Vamos a intentar tratamientos nuevos en un sitio especializado. Es un jugador diferencial. Esperamos mucho de él y a ver cuántas fichas tenemos y cómo podemos encajarlo. Es importante en nuestro proyecto".