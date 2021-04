Jozabed, Yanis Rahmani y una puerta abierta a su continuidad en el Málaga

En su intervención en Canal Sur, Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, fue cuestionado por nombres concretos de la plantilla y por cómo discurre el trabajo de la dirección deportiva con vistas a la confección de la plantilla de la próxima temporada. "Los contactos se hacen desde siempre, el trabajo de una dirección deportiva es un símbolo infinito. Ver muchos partidos, contactos y mercado, mucho volumen otra vez, contactos y mercado. Así, hasta el infinito, no para. Hay que recabar mucha información y muchas llamadas", admitía el directivo paleño.

Jozabed y Yanis Rahmani son nombres atractivos. El sevillano ha cogido velocidad de crucero en el último mes y medio y el francoargelino está siendo quizá el hombre más regular de los atacantes malaguista. ¿Qué posibilidad hay de que continúen? "Va a depender mucho. Jozabed tiene que volver al Celta, tiene contrato. Todos confiábamos en ver lo que estamos viendo ahora. Está muy a gusto y estoy haciendo mi trabajo para volver a contar con él. Dependemos de muchos factores. Nos vamos posicionando, sabemos que el jugador está contento. Y vamos a esperar a ver si podemos ofrecer algo al Celta en caso de no quiera contar con él", aseguraba Manolo Gaspar.

La vía de Yanis Rahmani tampoco está cerrada aunque evidentemente se está revalorizando en La Rosaleda. Tiene más contrato con el Almería, aunque queda en el aire en qué categoría y en qué condiciones estará el año que viene el equipo andaluz: "Todo es posible, dentro de una negociación. No vamos a pagar el millón de euros, pero conocemos cómo es el Almería, tengo muy buena relación y hablamos bastante sobre el tema. Siempre hay una vía. Para que Rahmani se quede en el Málaga no sólo está la opción de compra, también hay otra manera". Era el intrigante mensaje de Manolo sobre el canterano del Athletic.

Las lesiones han sido un aspecto oscuro. Dos jugadores, Hicham y Orlando Sá, que han podido aportar poco al equipo sobre el césped esta temporada. "El caso Hicham nos tiene muy preocupados, no lo está pasando bien, es algo insólito, no sabemos de dónde puede ser. Hemos hecho muchas llamadas, consultado con expertos de todo tipo, mil tratamientos diferentes y no entendemos lo que está pasando. Son roturas en diferentes sitios. Vamos a intentar tratamientos nuevos en un sitio especializado. Es un jugador diferencial. Esperamos mucho de él y a ver cuántas fichas tenemos y cómo podemos encajarlo. Es importante en nuestro proyecto", decía sobre el marroquí, que al año próximo deja de ser sub 23 y tendría que tener ya ficha del primer equipo, Manolo. Mientras, sobre el delantero portugués aseguró que "ya está con el grupo, tiene buenas sensaciones tras ir a un especialista en Portugal y está trabajando bien. Está para ayudarnos, seguramente pueda estar en la convocatoria en la próxima semana".

Por último, los nombres de los delanteros, Chavarría y Scepovic: "Vamos a ver, con Chavarría estamos contensísimos. Su evolución de la lesión va de maravilla. Nuestra idea con él no cambia. Con Stefan hay buenas sensaciones, está muy contento aquí, ha sido recibido de manera maravillosa en el vestuario. Es un jugador de categoría. Nos hacen falta tres-cuatro delanteros. Será momento de ver perfiles, qué prefiere el entrenador, pero sí, podrían caber los dos".