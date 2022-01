La balsa de aceite (21:00)

La Rosaleda ha sido una balsa de aceite durante gran parte de la primera vuelta. Con un espíritu contagioso que llevó en volandas al equipo, con quien se fraguó una comunión especial. Hubo un flechazo instantáneo. Pero en las tres últimas citas los aficionados se han ido a casa sin poder celebrar un triunfo. Cómo se logró el empate ante el Sporting de Gijón sirvió al menos para firmar una tregua, aunque de poco servirá si ante el Ibiza se pincha.

No está en las mejores condiciones el equipo, ciertamente. Anda castigado por las lesiones de unos y otros, sumando para la ocasión dos sancionados de peso como Alberto Escassi y Jozabed. Aun así, puede ser una gran oportunidad para que cierren filas, la idea evolucione libre fruto de los cambios forzados y surja la química.

El Málaga ya ha vivido escenarios similares, algunos recientes. La adversidad curte, forja el carácter de un equipo. No descartó José Alberto López que el dúo Ramón-Febas lleve el timón malacitano. Se entiende que la competición requerirá en más de una ocasión más músculo en la medular, pero si ante el Sporting rindieron a gran nivel juntos, ¿por qué no esperar que vuelvan a encender la bombilla?

Tampoco es que tenga más alternativas y tampoco es que sea, a priori, el peor escenario para ver a ambos juntos en acción y comprobar si tienen futuro como pareja en solitario. En La Rosaleda, ante un público que quiere ver más de ellos, y frente a un conjunto de Paco Jémez, que presumiblemente jugará con vocación ofensiva y tendencia al protagonismo con balón.

Es lo que tienen los equipos de este entrenador, que lleva muchos partidos a la ruleta rusa. Hasta la fecha al Ibiza no le ha sentado mal el cambio en el banquillo. Con el exmalaguista Cifu en el carril diestro y un grupo entusiasta de jugadores que ya en la primera vuelta demostraron tener fútbol en los pies.

La alineación blanquiazul será la más habitual en portería y defensa. Dani Martín bajo los palos, Víctor Gómez y Javi Jiménez en los carriles y, en el armazón central Peybernes junto a Juande Rivas. El central cordobés es una pieza básica para el buen funcionamiento defensivo. Él mismo confesó esta semana en Área Malaguista que sus problemas en el último partido no revisten gravedad y estará disponible.

En ataque sí existen algunas dudas. Paulino y Brandon Thomas son fijos, la cuestión es qué sitio exactamente. A veces empiezan en alguna banda y otras juegan por dentro. Combinarán bien con Kevin bien con Vadillo, que todavía no se sabe bien para cuánto tiempo está. José Alberto puede combinarlo de muchas formas posibles. Dinamismo no falta. Como punta Roberto está siendo el más regular del Málaga sin lugar a dudas. Dicen que Sekou Gassama viene entrenando bien. Cada uno aporta distintas virtudes, pero es indiscutible que al de Granollers hay que exigirle mayor rendimiento.

Apuntó precisamente el asturiano en la previa otra cuestión fundamental. El equipo encaja demasiados goles por más que haya conseguido dejar su puerta a cero en varias ocasiones durante el curso. No es raro que le hagan un par de goles y hasta el momento no ha sido capaz de hacer tres en ninguna jornada. El primer ejemplo llegó en Ibiza, en la segunda jornada, cuando el cuadro malagueño igualó un 2-0. Este Málaga ya no puede permitirse volver a ser ese.