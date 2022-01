"Hay que bajar la media de goles encajados a 0,75"

Al margen de las cuestiones ligadas a los fichajes y otras cuestiones de mercado, José Alberto López hizo una radiografía del rival: "El Ibiza es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Es el cuarto equipo que más pases da en campo contrario, nosotros el quinto; segundo en remate a balón parada, muy a tener en cuenta en córners y faltas laterales. En combinativo como todos los de Paco. Vertical, ofensivo y busca la portería. Es un recién ascendidos pero con muchos hombres con experiencia y plantilla bastante larga en la categoría y que tiene mucho talento. Una plantilla bastante larga”.

En el banquillo habrá un Paco Jémez muy reconocible: “Todo el mundo sabe lo que es. Sus equipos intentan hacer, juego alegre, asociativo, combinativo y vertical con presión tras pérdida importante. Intenta defender lejos de su portería y a veces hasta marcaje individual por todo el campo. Ya se puede ver en el Ibiza en muy poco tiempo lo que él transmite. Paco le ha dado su sello en poco tiempo: atrevido, vertical, van al espacio...".

Dos semanas ha tenido el Málaga para preparar la cita, aunque tenga bajas inevitables: "Intentamos recuperar gente y apretar a los que volvían para coger ritmo. El amistoso (contra el Beveren belga) nos permitió dar más minutos a la gente con menos participación. Hemos hecho dos muy buenas semanas de trabajo. Seis sesiones con la de hoy y que nos ha permitido refrescar cosas que no habíamos podido trabajar en diciembre”.

Acerca del dúo Febas-Ramón, todo hace indicar que serán la pareja titular en la media: "Es una posibilidad, pero tenemos otras. La sesión de mañana (antes del partido) y después nos sentaremos y pensaremos en el once para ganar el partido. ¿Paulino? No se entrenó por evitar problemas porque las sesiones de trabajo son intensas y él lleva muchos minutos. Por darle algo de respiro. Semana buena, de los que más metros recorre y más intensidad. Está perfecto para jugar”.

Acierto ofensivo

"Tenemos que mejorar en todas las fases del juego, no sólo los delanteros. No es cosa de delanteros y porteros, sino de todo el equipo. Si para marcar un gol hay que llegar 20 veces, pues habrá que hacerlo. Y si uno no basta y necesitamos 40 ocasiones y marcar dos. Creo que somos un equipo efectivo. Estamos rentabilizando muy bien los pocos goles que hacemos. Somos de los equipos que más porterías a cero tiene. Debemos ser más redondos a nivel ofensivo, presentar mejores balones a nuestros delanteros y más compacto en defensa. Encajar menos. Hay que bajar la media de goles encajados a 0,75. Somos un equipo diferente al resto en una cosa; no tenemos un delantero que vaya a meter 15 goles esta temporada. Todos los equipos que están por delante nuestro lo tienen".

Tres partidos sin ganar en casa

"Por lo que me comentan en el club habrá muy buen ambiente en el partido. Queremos recuperar la senda de la victoria, haciendo el juego que nos gusta, intenso, defensivamente solidario y recursos con balón para transitar rápido cuando se requiera o ataques más largos. Como locales de los mejores y tercer mejor visitante. En momentos nos podemos ver sometidos por el rival y tenemos que aguantar sus embestidas, volver a ser fuertes como local porque ahí está gran parte”.