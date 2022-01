José Alberto López y los fichajes: "Creo que va a venir más gente"

José Alberto López no suele hablar mucho de situaciones concretas de mercado, pero en esta ocasión creyó oportuno hablar de algunos de los temas del momento, empezando por la situación de Antoñín Cortés y pasando por el mercado y otros nombres propios como el de Luis Muñoz, cuya renovación está pactada. Tras Febas y Vadillo, el club espera cerrar al menos un par de fichajes. José Alberto espera esos refuerzos: “Creo que va a venir gente. ¿La parcela? Son situaciones en las que el club sabe las necesidades que tenemos y en ello está trabajando”.

Quiso aprovechar que hablaba del fichaje de un posible delantero para exponer que el Málaga sigue estando en desventaja a la hora de lanzarse al mercado: "Puede ser, un jugador que complemente bien lo que tenemos que ayude. El equipo está apretando. El otro día vimos cosas del principio de temporada y hay que seguir por esa línea, creando muchas situaciones y llegando con mucha gente al área. Buscamos eso, en función de las necesidades, pero está también el dinero. Hacemos fichajes gracias a Manolo, la secretaría técnica y a nosotros también. Competimos en desventaja y ahora muchos clubes buscan eso, el gol y marcar las diferencias. Jugamos con desventaja".

Antoñín

"En este momento puedo decir que ha trasladado su intención de salir, esa es la realidad. Sé que hay negociaciones abiertas pero entrena como uno más e intenta ayudar. No sé lo que va a pasar, no depende de mí. Es lo que puedo comentar", comentó el asturiano.

El técnico blanquiazul no quiso desvelar si estará en la convocatoria o no: "Nos tocará tomar una decisión tras el entreno de mañana. Es un jugador que quiere salir y aquí todo el mundo es muy necesario, pero nadie es imprescindible. Todo el mundo tiene que intentar ayudar, no es fácil de gestionar para el propio jugador y tampoco para nosotros".

Lesión de Genaro y reforzar su puesto

También se busca un centrocampista, pero era algo independiente de la lesión de Genaro: "No han cambiado en exceso los planes por su lesión. Cualquier lesión es un golpe duro porque jugadores son la hostia y forman un grupo magnífico. Ha salido muy bien de la intervención. Duro para él pero ya está trabajando para volver".

Renovación de Luis Muñoz

"Luis es un jugador muy importante para todos y así se lo hemos hecho saber desde que estamos aquí. La lesión no es una disculpa pero trastocó mucho nuestros planes, es uno del los mejores de la plantilla y eso es difícil de digerir. El equipo se tiene que adaptar. Es una gran noticia para todos, Luis siente esto, jugar aquí. Es importante tener líderes como él, dentro y fuera del vestuario".