Seguramente, lo pragmático hubiera sido dejarse ir en Coruxo y olvidarse de la Copa, competición tradicionalmente hostil para el Málaga, hasta la próxima temporada. Con la carestía de jugadores profesionales y los sudokus que debe realizar Pellicer antes de cada partido para no infringir normas, el cansancio que pueden acumular los jugadores, el riesgo de sanción y lesión... Pero el Málaga eligió la vía profesional, digna, la de honrar al escudo. Seguramente habría cosas mejores que hacer un día de Reyes a la 21:00 horas (Footters), se vaticina frío y lluvia, que estar en La Rosaleda desierta. Pero es lo que tocó y a la escuadra que adiestra Pellicer pocas veces se le ha podido reprochar falta de esfuerzo, ganas y sudor.

En este punto, la Copa puede convertirse, pese a los asteriscos que quieran colocarse, también en una evasión más que un engorro. El pase de ronda equivaldría a un duelo contra un equipo de Primera (sin restricciones), un aliciente para recordar tiempos no tan lejanos y para los jugadores. No abundan los que tienen experiencia en la categoría de oro. El obstáculo es el Oviedo, que volverá a ser rival el próximo sábado, esta vez en Liga. Si a Pellicer y a Ziganda le dan a elegir, como reconoció el técnico malaguista, escogerían los tres puntos de ese día al pase de ronda. El Málaga marcha 13º, con 27 puntos, y los del Principado van un lugar después, con 26. El Oviedo remontó vuelo y ha sumado siete de los últimos 12 puntos, con un empate el pasado domingo ante el Mallorca (2-2) en el Tartiere. Es un equipo confeccionado para pelear por cotas altas, pero en la jungla de Segunda División no hay piedad. Habrá que ver qué once dispone el técnico navarro.

El equipo volverá a Oviedo y viajará el viernes a Málaga y también hará sus rotaciones. No estará Blanco Leschuk, que tan buen recuerdo dejara en Málaga en el año que se peleó por el regreso a Primera, al que se le ha dado receso, así que estará fresco para el sábado. Nahuel, Cedric, Rodri o Arribas son nombres sugerentes que fueron fichados por quien fue ex jugador, director de cantera y director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, encargado del proyecto carbayón. A ello se enfrenta el Málaga esta noche, en un duelo exigente.