El Málaga transmite la vitalidad de quien disfruta de los placeres de la vida tras pasar un momento crítico. La situación sigue siendo delicada desde el punto de vista económico, el club no se puede salir del carril porque hay guadañas esperando y esta vez ya no hay ningún margen de error. Pero se palpa entre el malaguismo que la situación va a mejor institucionalmente. Quedan movidas judiciales, seguirá el proceso con Al-Thani con momentos no agradables y no hay que olvidar que la justicia sigue tutelando a la entidad. Pero se ve, al menos, un plan y cierta coherencia en las decisiones. Se ha pagado un peaje alto, con un ERE que ha costado sacar y que no es agradable. Pero hay luz y esta noche (21:00 horas, Gol) se juega en Vallecas.

Y en el fútbol manda el césped. Y había que rebuscar mucho para encontrar a alguien que hubiera adivinado que, tras tres jornadas, el equipo tuviera seis puntos a estas alturas. El discurso de Pellicer es inamovible, son los 50 puntos que suelen dar la salvación matemática. Y después ya se verá. Pero ha gustado lo que se vio en Castellón y ante el Alcorcón. Aún con un bloque embrionario, en un proceso de formación incipiente, sin mecanismos automatizados de larga duración y con varias piezas por llegar, se observó un plan, cierta fluidez y seguridad defensiva. Todo se pone a prueba hoy en Vallecas ante uno de los claros favoritos al ascenso, el Rayo de Andoni Iraola, uno de los técnicos de moda en la categoría tras su temporadón en el Mirandés. Empezó volando, con dos victorias, y se estrelló en Ponferrada con un 3-0, resultado ya al descanso. Esta es la Segunda División, dicen que la liga más igualada de Europa. Se ha reforzado con Antoñín poniendo más dinero para su cesión que el Málaga. Es la realidad y no hay que olvidarla.

Pellicer desplazó a 24 jugadores, con 15 profesionales y las últimas incorporaciones (Soriano, Mejías, Luis Muñoz, Jairo y Chavarría), alguna pendiente de un visto bueno de LaLiga. Sin menoscabar la impagable labor de los jóvenes en estos inicios, el empaque y fondo de armario que gana el equipo con los refuerzos son bastante evidentes. Y es que el estado de optimismo se ha apoderado del malaguismo, que ha visto palos en el césped, los despachos y los juzgados en los últimos años y ahora disfruta, acaso se ilusiona con cierto motivo. Pero en la salvaje Segunda no hay tiempo para parpadear.