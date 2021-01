Pocos secretos le puede esconder ya la Segunda División a Juan Antonio Anquela, un viejo lobo de mar de la categoría y que ahora lucha para sacar del temporal al Alcorcón. A los maestros siempre se les debe guardar un respeto. Así lo hace Sergio Pellicer, que se rinde al técnico rival, que le tuvo como jugador. Pero no es cosa menor la necesidad del Málaga de detener la hemorragia de resultados cuanto antes.

El intercambio de elogios y el respeto no cambian la fisionomía del encuentro. Ambos necesitan imperiosamente la victoria porque la carrera de fondo que es LaLiga SmartBank no da respiro. El que no avanza, no se estanca. Se hunde. Lo saben ambos, porque Pellicer ha resuelto más crisis desde enero de 2020 que mucho entrenadores en toda su carrera. Tiene que ganar de nuevo y recuperar sensaciones antes de que al grupo le tiemble el pulso.

Tampoco es tanta la distancia entre el Málaga y el farolillo rojo, que comparte el Alcorcón con Albacete y Zaragoza con 20 puntos. Los blanquiazules tienen que dar un paso adelante en Santo Domingo. Ya no está la excusa de La Rosaleda, donde se deja los botines que ha venido consiguiendo fuera. No ganar sería alarmante.

Tiene que mejorar mucho el Málaga en defensa tanto en rendimiento individual como en colectivo. Defiende mal las acciones a balón parado y sufre una inmensidad en las segundas jugadas. Unos cimientos demasiado endebles para un ataque que tampoco está siendo demasiado brillante.

Vuelve a faltar Luis Muñoz, que cumple ciclo y verá el partido en Málaga. Escassi parece la mejor opción, sobre todo porque no hay muchas más alternativas salvo retrasar a Cristian Rodríguez o introducir al canterano Quintana, un talento en ciernes, o el propio Jozabed. Aunque dará igual quien actúe si no hay un giro radical en cuanto a intensidad y actitud.

Después de echarse las culpas por la derrota ante la Ponferradina, se esperan cambios en el once por decisión técnica. El experimento de los venezolanos en los laterales no funcionó. Este equipo suele echar en falta la presencia de Ismael Casas aunque sólo sea por su tensión.

El mejor Málaga siempre ha llegado desde la generosidad de todos sus futbolistas, cuando ese factor desaparece, se vuelve vulgar. Y entonces es cuando tampoco lucen los de arriba, que funcionan a chispazos cada vez menos frecuentes.

El tridente que conforman Joaquín Muñoz, Pablo Chavarría y Rahmani tampoco está siendo decisivo. Es cierto que casi todo lo importante que pasa en el campo suele contar con al menos uno de ellos como cómplice, pero últimamente andan con el paso torpón del resto.

Los equipos, además, han cogido la matrícula de Ramón Enríquez, el motorcito de este Málaga. El canterano es posiblemente el futbolista más clarividente, pero no puede resolver sin ayudas todas las encerronas y la vigilancia extrema.

A buen seguro que Anquela lo tiene todo estudiado cuidadosamente y tratará de anular al Málaga con presión y dureza, llevando el choque a un plano físico. La clasificación del Alcorcón es una trampa. Cuenta con más recursos de lo que podría llegar a parecer.