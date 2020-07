Cada paso del Málaga en esta temporada tiene tintes históricos. Hay temporadas de transición, rutinarias, fácilmente olvidables. No es la actual, no. Para lo bueno y para lo malo, este curso se quedará grabado a fuego en la memoria colectiva malaguista. Todavía está por ver si con un final edulcorado y salvador o si serán páginas negras. Por lo pronto, los de Sergio Pellicer tienen que querer ser protagonistas ante el Alcorcón y ganarse por derecho la continuidad en Segunda División, la cuestión capital de esta historia que de está viviendo en directo.

Es la última parada en La Rosaleda, amante de este tipo de citas trascendentales. Es donde la afición malaguista se crece y se transforma en una masa estruendosa y homogénea que borra el 12 imaginario y se pone el 9 para marcar el primer tanto. Es arma y alma simultáneamente. Mala fortuna la de este equipo, que suele ajustase bien a sus estímulos.

Su vacío, su eco, es una mojada en el costado del Málaga. Encima se tendrá que enfrentar a un Alcorcón que presume de ser el mejor conjunto visitante de Europa. Los de Fran Fernández sólo han perdido un partido en sus desplazamientos durante la presente temporada y además el técnico avisa de que, como ya hiciera el Sporting de Gijón, competirá hasta el final para apurar sus remotas opciones de colarse como último invitado en el play off.

La cosa, pues, va de matemáticas. Por la permanencia la situación es compleja, con la posibilidad estadística de un séptuple empate (eso libraría al Málaga del descenso). No sucederá, pero da una primera idea de lo complicado que es todo. Los blanquiazules dependen de sí mismos, pero mirando de reojo le conviene antes que nada que el Albacete desaparezca de cuentas y combinaciones. Vencer sería la tranquilidad (puntuar puede que también bastase), pero como en la jornada anterior necesita pinchazos ajenos. En esta ocasión del Lugo y el mencionado Alba.

Salvarse, dejarlo todo como está, meterse en zona de descenso... LaLiga SmartBank está siendo una especie de reality show macabro donde el Málaga no sólo se juega un descenso de categoría que ya sería lo bastante deshonroso en sí. Es supervivencia. Así que necesita ver al Málaga del Deportivo o el Girona y no su versión mustia del Albacete y el Sporting.

Otra cuestión a salvar es el temblor de piernas, pero eso se cura con responsabilidad. Y este equipo, a pesar de los pesares, ha tenido momentos de pico alto y de un funcionamiento mecánico envidiable. Pero siempre que no cojee alguna de sus frágiles patas.

El once no está tan claro. No se conoce bien cómo están los jugadores, algunos fundamentales en el sistema. La temporada es asfixiantes y está pasando factura a la estrecha plantilla. Es un partido también para Pellicer, que tiene que medir muy bien los pasos después de que Djukic mostrara cómo desnudar el rocoso sistema malaguista. No está clara la combinación de centrales ni la de los pivotes. Tampoco se conoce si Juankar llegará en óptimas condiciones.

Enfrente está un Alcorcón que no puede contar con Álex Mula, cuya cesión incluía la cláusula del miedo. Sí pisará La Rosaleda el impaciente Stoichkov, una de las sensaciones de Segunda y que se adelantó al desastroso verano en Martiricos. 16 goles lleva. Casi la mitad que todo el Málaga.