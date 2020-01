El Málaga tiene que recibir a la Ponferradina en La Rosaleda cuando todavía no ha cicatrizado lo más mínimo todo lo sucedido en la segunda semana de enero. El balón irrumpe, para colmo, reclamando el protagonismo y el espacio que nunca debe –debió– perder. Aunque tendrá que compartir espacio con la voz de Martiricos, que tiene un enemigo común pero distintas manera de canalizar la ira.

Sin Víctor Sánchez del Amo, de cuyo culebrón todavía no están escritas ni mucho menos las páginas finales, en el banquillo se podrá ver a Sergio Pellicer. El que hasta la fecha fue técnico del Atlético Malagueño tiene la difícil papeleta de gestionar las emociones de plantilla y entorno y además tratar de minimizar los efectos perniciosos que pueda traer consigo. No es tarea fácil, pero al menos en la sesión previa se vieron risas y normalidad.

Luego, sentado ante los medios, jugó un partido típico de Segunda el técnico valenciano. Pellicer sabía que iba a recibir preguntas delicadas y, en ocasiones, hasta desagradables. Anduvo razonablemente firme y supo reconducir el discurso siempre hacia donde más le conviene: el fútbol. No es poco para un Málaga en el que se habla de cualquier cosa menos de lo que debería ser lo verdaderamente importante.

No es que lo institucional no lo sea, pero todo lo malo que pasa a nivel de despachos es consecuencia de la malas prácticas de los Al-Thani y casi todos los asesores/cargos/directivos/ejecutivos que ha tenido en sus casi diez años al frente del club de Martiricos. No son situaciones naturales de fútbol, nunca lo fueron y da la sensación de que si alguien no lo remedia el final del camino empieza a tropezar con el horizonte.

La afición está cansada. Lo de Víctor es la gota que colma su paciencia. No coinciden todos en cómo actuar. Fondo Sur 1904 anuncia que no entrará en la primera mitad al estadio y se quedará protestando fuera. Dentro se espera apoyo unánime al equipo y mucho ruido contra el palco, donde estará Richard Shaheen, el ejecutor del sheikh.

Hay quien recuerda que los tres puntos no son baladíes para el Málaga, que pese a todo encadena seis jornadas sin conocer la derrota. El equipo, más allá de la tempestad mediática, sigue en una posición delicada en la clasificación y no puede dejar escapar puntos. Sobre todo en La Rosaleda. Al menos estrenar técnico le da una mínima ventaja ante la Ponferradina.

No se sabe a ciencia cierta cómo va a salir al campo Pellicer. Su primer once se parecerá mucho a los de Víctor porque tampoco hay mucho más donde elegir, pero siempre se está abierto a sorpresas. El dibujo tampoco está definido y él no dio pistas más allá de enfundarse el traje de protagonista. Aunque no ha tenido tiempo para imprimir grandes cambios, avisa de que algo de su sello habrá.

En el Málaga Sadiku es la gran baza ofensiva. El delantero está siendo el mejor jugador blanquiazul del campeonato. Y ahora tiene nuevo acompañante. Buenacasa entrará en una lista que se dará hoy precisamente ante su último equipo. Cosas del destino.

Enfrente estará la Ponferradina de Yuri. El veterano brasileño ya dio muestras de cómo se las gasta en la cita de El Toralín. Más allá de su figura, Bolo ha tejido un conjunto de ideas claras y práctico.