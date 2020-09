Llega el turno del balón, cuya sombra todo lo tapa. Aunque sea por un momento. Le viene bien al Málaga un poco de esta bendita rutina que le haga olvidarse del modo y la manera. Ha sido un calvario para todos los que conforman la entidad conseguir plantarse en la primera jornada con vida. No son las mejores condiciones, pero al menos no sonaron las trompetas del apocalipsis.

Los blanquiazules llegan con la lengua fuera al partido contra el Tenerife (Heliodoro Rodríguez López, 21:00 horas, Gol). Sergio Pellicer pudo conformar una convocatoria Frankenstein con los siete fichajes, sus bisoños soldados de la cantera y un puñado de hombres incluidos en el ERE. La pretemporada y sus amistosos apenas han valido prácticamente de nada porque casi fueron partidos del filial. No es lo ideal y el entrenador ya ha declarado que no lo utilizará como excusa. En cierto modo, puede desconcertar al renovado Tenerife de Fran Fernández.

Muchos estrenos en el Málaga, que voló con sus, de momento, siete incorporaciones: Escassi, Dani Barrio, Iván Calero, Cristian Rodríguez, Rahmani, Caye Quintana y Orlando Sá. Les faltan minutos y sintonía, pero saben bien que el mapa es el que es y tienen que dar la cara. Precisamente no la apartan varios jugadores que están metidos en el ERE a la plantilla como Luis Hernández, Esteban Rolón, Benkhemassa y Boulahroud. Que se sepa, a ellos no les duele nada ahora mismo.

La idea del equipo malacitano seguirá siendo la misma. En eso Pellicer tampoco se tapa. Quiere un Málaga agresivo y valiente, que sepa nadar y guardar la ropa. Quiere moldear un conjunto rocoso, de los que los rivales odian enfrentarse. El curso anterior puso buenos cimientos, lo que sucede es que poco o nada quedará de aquello salvo Tete Morente y la camada que lideran Ismael Casas y Juande.

El once no contará con demasiadas sorpresas porque hay lo que hay. Casas tendrá que hacer seguramente de carrilero izquierdo y en la línea de tres centrales (porque en principio se espera el dibujo con el que se logró la permanencia) podría entrar el canterano Quintana si Pellicer no ve listo a Juande, que arrastraba molestias. En ataque habrá extremos incisivos como Tete Morente y Rahmani. En punta, seguramente, Caye Quintana puede ser titular. Se habla de fútbol, qué rareza.