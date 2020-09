Atendió a los medios de comunicación de manera telemática el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, antes de su viaje a Tenerife, donde los blanquiazules disputarán su primer encuentro de la temporada 2020/2021. Fue casi al final de la misma cuando dio quizás la mejor frase de toda la intervención: "El fuego se apaga con agua, no echando leña". Cierra así polémicas extradeportivas y pone el foco en el césped.

Salió rápido al corte cuando se le preguntó por la baja de Juanpi, que tiene molestias en la rodilla derecha y se quedó fuera de la lista: "Yo voy a hablar de los jugadores que tengo para mañana, todo lo que no es deportivo... Tengo que hablar de los que se van a poner la camisa del Málaga. Más allá de los que no están. El tema de las fichas no depende de mí sino de otra gente que está trabajando. Yo intento trasladar y mediar en lo que es el día a día. Es un año en el que necesitamos la unión de todos. El fuego se apaga con agua, no echando leña. Será un año duro, pero lo afrontamos con ilusión y pasión".

Pese a todo, sigue mostrándose como un hombre de club y evita caer en tentaciones oratorias, como a veces hacer algunos entrenadores. "Miramos hacia delante con mucha ilusión. Empieza el baile y estamos ya preparados para competir ante cualquier circunstancia. No hay excusas, todos sabemos la situación en la que nos encontramos. 11 profesionales, los jugadores del filial y a tratar de conseguir los tres puntos. Representamos a una ciudad, una historia, una afición. A los nuevos le estamos transmitiendo todo lo que significa ser del Málaga", argumentó.

Salieron nombres propios. Orlando Sá, al que todavía no se ha visto como inscrito e Iván Jaime, canterano fuera de la lista pese a ser de los más cercanos a dar el salto: "Vamos 24 por la situación, pero no por Orlando Sá, nadie me ha comunicado que no vaya a poder contar con él. Es porque entra Boula y ha sido su primer entrenamiento. En el caso de Iván, no pudo entrenar por tema médico. Quiero hablar de los jugadores que están, no quiero hablar de las ausencias. Agradecer a todos los jugadores su predisposición. Rolón, Benkhemassa..."

Sobre qué porcentaje de preparación muestra su equipo, Pellicer tiró de su manual: "El fútbol no son matemáticas ni porcentajes, el fútbol es el día a día. La pretemporada es atípica para todos los equipos, unos con más problemas que otros. No llegamos en la situación que esperamos, pero no nos puede servir de excusa. Nos gustaría haber llegado con más entrenos y más minutos para más jugadores. En el último amistoso había muchos riesgos y no lo pudimos preparar como una previa del Tenerife. Va a ser un año duro, difícil. Peor hay que competir. El año pasado ante muchas dificultades el equipo dio la cara. Ahora estamos renovando el equipo. Tratamos de transmitirles el ADN de que jugar en el Málaga no es jugar en los equipos de donde vienen, con todos los respetos. Lo más importante es que transmita lo que hicimos en los tres primeros partidos de pretemporada. Un equipo solidario, que sepa sufrir, que vaya a por los partidos y con mucha humildad".

Defensa de cinco

"Durante la pretemporada hemos trabajado varios sistemas. Creemos en los sistemas complejos, estamos en función de las características de los jugadores que tenemos. Esto significa ir usando diferentes dibujos. Ser nosotros mismos pero también saber quién es el rival. Hay pequeñas dudas que vamos a tener hasta el último minuto. Los conceptos están claros, saber que será un primer partido, donde los equipos no vamos a estar a nivel físico, nos tendremos que ir amoldando. No podemos ser un equipo con un dibujo muy claro".

Del Tenerife

"Ha cambiado de entrenador, que hizo buena temporada Alcorcón. Están en fase de construcción con el tema de Luis Milla, Gómez y el otro Luis. Ahora cuenta con Zarfino. Por historia, plantilla y la idea que tienen, seguro que tendrá en sus objetivos estar arriba. En esta pretemporada ha variado dibujos, aún tiene que fortalecer su centro del campo. Le falta alguna pieza importante, pero será agresivo. Allí en Tenerife la temporada pasada sufrimos mucho en la primera parte y nos expulsaron a un jugador. A pesar del cambio de entrenador será algo así. Tenemos que ser muy sólidos y saber cuándo apretar arriba y cuando tengamos la pelota saber qué hacer. Buscar sus debilidades. Han tenido resultados distintos este verano. Nosotros tenemos un poquito más claro lo que nos podemos encontrar que ellos con nosotros. Será un partido de ritmo intenso y la clave será mantenerlo, sobre todo, conforme avance la segunda parte. Es un equipo que está en fase de dar un paso adelante y meterse con los de playoff".