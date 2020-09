El nuevo técnico del Tenerife, Fran Fernández, sigue centrado en el partido que su equipo tiene este domingo contra el Málaga, al que no subestima: "El domingo tenemos el primer examen importante. Tenemos ilusión para que llegue ya. Es el partido que más se prepara en toda la temporada. Nos enfrentamos a un Málaga inestable, pero el año pasado también lo daban por descendido y compitió muy bien hasta la última jornada. Tienen jugadores de nivel y están firmando bien. Nos van a poner las cosas muy difíciles. Cualquier equipo de la categoría nos exigirá que estemos a nuestro mejor nivel. Hay que intentar que los tres puntos se queden aquí".

"Estamos preparados. Como todos los equipos estamos en construcción. Nos faltan efectivos por llegar y hay semanas de mercado para cerrar la plantilla. Quizá nos faltó algún partido amistoso más para que mi idea de juego se viese mejor reflejado. Pero no hay excusas. Estamos preparados en todos los sentidos. Tengo una confianza plena en este equipo y vamos a ir juntos a por ella", continuó el técnico almeriense.

"La dirección deportiva y este cuerpo técnico van unidos en todas las decisiones. Como entrenador me gustaría tener la plantilla cerrada, pero es imposible y más con el estado actual que se está viviendo y el mercado tan complicado que tenemos este verano. No vamos a tener prisa. Estamos buscando más perfiles de futbolistas que nombres. Y no es fácil dar con ellos. Hay que estar tranquilos y, además, estamos contentos con lo que tenemos. Lo único que nos toca es centrarnos en los que tenemos para jugar esa primera final con el Málaga", matizó Fernández.

De su equipo, el entrenador del cuadro tinerfeño aclaró: "Solo tenemos las bajas de Borja Lasso y Carlos Ruiz. El resto están todos disponibles. Jacobo va a jugar con protección. Ya ha entrenado con el grupo y creemos que podrá competir sin ningún problema. Teníamos muchísima ilusión en que Zarfino estuviese con nosotros y ya por fin está aquí. Se ha hecho esperar, pero va a tener un rol importante en el equipo. Hay que valorar cómo llega. No ha entrenado. Y, entre hoy y mañana, veremos si entra o no. Si está bien, va a entrar. Y todos los que estén en la lista, tienen posibilidad de jugar".