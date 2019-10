El gol, el gol, el gol. En el Málaga es la gran obsesión. Así lo dice Víctor Sánchez del Amo, que ve a su equipo asimilar sus ideas, generar ocasiones, automatizarse. Pero le falta pegada. Mucha. No deja de ser consecuencia, en gran parte, de todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Eso no es discutible, como mucho se puede matizar. Sin embargo, es obligación de todos luchar por compensar esas carencias, justo las que no tiene su rival de esta noche, el Zaragoza.

El Málaga se planta en La Romareda (19:00 horas) para afrontar dos etapas de montaña consecutivas en tierras aragonesas. Los puestos de descenso están en el cogote. Y es verdad lo que dice el técnico cuando le resta importancia a la clasificación y te invita a mirar al final de la temporada, que será cuando cada uno conozca por lo que tiene que pelear y por lo que no. Pero el factor psicológico (y de eso Víctor hace bandera) es fundamental. Porque un equipo, para creer, tiene que obtener resultados y no sensaciones. También los aficionados, cuyo nivel de ilusión y confianza en el equipo resulta fundamental para lograr los objetivos del club.

No está jugando mal el Málaga, pero tampoco bien. Tiene ratos de juego combinativo excelente, pero ha sido incapaz de tener continuidad en su fútbol en todas las jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha. Debe ser más exigente el técnico con sus hombres, igual que los futbolistas tienen que serlo con ellos mismos. Una vez aceptado que esto es lo que hay, conviene entender también que el esfuerzo debe ser aún mayor para tratar de estabilizar la nave a nivel deportivo.

Quizás se está tan pendiente de políticos, asesores y grupos de presión externa, que se olvida lo más importante: esto va de goles. Y la pelotita no está entrenando. Cuando un equipo, como es el caso del Málaga, no marca con facilidad, tiene que convertir cada tanto en un tesoro que nadie puede tocar. Puede sonar contradictorio, pero cuando tu problema es éste, tienes que hacerte aún más fuerte en defensa, dejar siempre la portería a cero, negarte a perder y dejar que algún día el acierto te lleve a los tres puntos. No es algo muy diferente a lo que tratan de hacer 18 equipos de Segunda.

Se esperan ciertas rotaciones, aunque Víctor casi no da pistas sobre su once. No debe ser, de cualquier modo, muy distinto a los que viene sacando últimamente a pesar de que en la expedición viajan 25 jugadores. Lo que sí parece seguro es que Sadiku estará en punta, Munir en la portería y Adrián en algún lugar entre el centro del campo y la portería contraria. Pilares para el madrileño, como lo son también Keidi Bare, Juanpi, Luis Hernández... y Cifu.

El lateral granadino está tocado y seguramente se quedará fuera pensando en Huesca y en el escenario que se plantea ante el Cádiz por la fuga de internacionales. Ismael Casas está listo para La Romareda si así lo decide el técnico.

Enfrente estará un Zaragoza que empieza a sacar la cabeza de las tinieblas. Los de Víctor Fernández son terceros con 15 puntos ahora mismo, pero no han perdido ningún choque hasta la fecha. 12 tantos a favor y sólo cuatro en contra. Además, en su ataque tiene todo eso que anhela Víctor y todo el malaguismo. Kagawa (que será baja), Dwamena y un imperial Luis Suárez, que acumula seis tantos ya.