Imanol Idiakez: "El Málaga está preparando el partido de manera especial, como una final"

El conjunto pepinero visita la Costa del Sol tras tres partidos sin conocer la victoria y empezando a mirar de reojo la zona de descenso, así confirma su técnico Imanol Idiakez la importancia que coge el encuentro ante el Málaga: "Sobre todo cuando estás en una racha en la que estás de mirar para arriba, como pasó contra el Ibiza y de la noche a la mañana el panorama cambia. Tienes que adaptarte y reaccionar. Es importante, una dificultad extrema. Ellos están preparando el partido de manera especial. Con esa afición, con esa plantilla... se lo van a tomar como una final. Es un grandísimo equipo. Es una oportunidad. Somos capaces de competir con cualquiera cuando estamos en nuestro mejor nivel. Ese es el objetivo, recuperar nuestro mejor nivel y tener el mejor de los ánimos. La mejor de las energías para competir". Aunque el guipuzcoano sólo piensa en la victoria: "Nunca firmamos el empate, nunca. Los empates se firman cuando llegas al final y no hay manera de ganar, pues ahí firmas el empate. En el minuto 90, cuando no hay opciones. Pero de partida, uno no tiene esa idea. No firmamos empates antes de jugar".

El Leganés llega a La Rosaleda con la necesidad de ganar para despejar fantasmas: "Llevábamos muchas semanas mirando al Albacete, a la gente de arriba. Y el día del Ibiza, el ambiente que hubo, el resultado, lo que pasó después… aquel día se juntó con el de Zaragoza… y estamos tratando de recuperarnos". Sin embargo, el técnico visitante admitió que no están pasando por su mejor momento: "Imagino que tú tendrás tu opinión de mí y de los jugadores y yo tendré tu opinión de ti y del resto de prensa, del resto de gente que esté cerca del equipo. Cada uno, sobre su conciencia seguro que tiene autocrítica de si está ayudando más o menos al equipo. Pero yo ahí no me puedo meter. Yo intento ser lo más honrado posible en mi trabajo".

Eso sí, la rueda de prensa previa a la cita del lunes dejó claro la difícil situación que atraviesa el técnico de Butarque: "Vine aquí con una ilusión terrible y no he perdido ni una gota de ilusión en hacer algo importante con el Leganés. Sabiendo las dificultades. Estamos en un momento difícil. Aunque hay muchas malas noticias, en los momentos de dificultad ves quien realmente te empuja al precipicio y quién te ayuda a levantarte. Y eso está bien para tenerlo en cuenta. Uno intenta siempre caminar con quien le da la mano para caminar, no quien le empuja al precipicio". Aunque, Imanol fue un paso más lejos y esveló lo siguiente: "La verdad es que, me creeréis o no, desde la jornada 8 me he aislado de todo. Suspendí la red social que tenía. Intento aislarme, porque tengo que saber qué le puede pasar a los chicos. Intento estar al tanto de lo importante. Justicia o injusticia… es relativo. Cada uno tiene su concepto. Intento entender lo que hacemos, tener la conciencia tranquila. Que el trabajo diario sea el mejor. Sé el nivel de los rivales y de cuáles son nuestras opciones. Que es mal momento. Eso suscita críticas. Hay gente que las transmite de una forma o de otra. Forma parte del fútbol profesional. Justo o injusto, cada uno con su vida y opiniones puede hacer lo que le dé la gana. Yo lo único que quiero es que mis jugadores y cuerpo técnico estemos con la conciencia tranquila".