Pellicer: "Hubiera preferido tener otras sensaciones y haber sacado resultados"

Un Leganés herido visitará La Rosaleda este lunes 27 de marzo a partir de las 21:00 horas en el encuentro correspondiente a la jornada 33, así habló Sergio Pellicer del rival pepinero en la previa: "Viene de encadenar tres derrotas seguidas, empezó con muchas dudas al inicio de temporada, pero consiguió enlazar 11 encuentros sin perder. En ese momento, se demuestra que tiene una plantilla para más. Es un equipo que llega herido, que tampoco cosechó los resultados queridos. Tiene una gran plantilla y no abstuvo los resultados que se mereció. Toca buscar las sensaciones de los anteriores partidos y controlar las cosas que podemos, el resultado no se puede".

Además, el técnico de Nules recordó que no se puede vivir de buenas sensaciones: "Hubiera preferido tener otras sensaciones y haber sacado resultados. El otro día el Mirandés ganaba 2-0 cuando me acosté y a la mañana siguiente me enteré que había remontado el Eibar (2-3). Eso es lo que espero de este equipo, esa actitud. No vivimos de sensaciones, la preocupación es el resultado. Hay cosas que no podemos controlar, como es el resultado, pero sí el esfuerzo, el compromiso y tener las ideas claras de lo que queremos hacer".

También aclaró que se está realizando un trabajo extra para evitar las inferioridades: "Debemos trabajar nuestro autocontrol emocional para ayudar a todo el mundo. Aparte hemos variado varias situaciones durante la semana, la idea es línea de 3, 4 o 5. Aunque lo importante es que todos deben estar muy activos, tenemos distintas variantes y dudas, pero hasta este lunes a falta de dos horas no lo sabremos con exactitud". Eso sí, recalcó que seguir fallando condenaría al club de Martiricos: "Ahora entramos en la zona final, 10 partidos, y tocará seguir sufriendo, porque va a ser así, pero toca seguir compitiendo".

Respecto a su continuidad, después de las palabras del Director General Kike Pérez, comentó lo siguiente: "Primero agradecer sus declaraciones. Tenemos una gran conexión, pero la gran diferencia de un director general con el entrenador es que él trabaja para el año que viene y yo para el próximo partido. Nosotros vivimos del rendimiento actual, queremos que el equipo compita como en los anteriores partidos y obtenga la victoria".

Por último, se pronunció sobre las decisiones arbitrales y el silencio que recibió la entidad de Martiricos desde las altas esferas: "Creo en la honestidad de todo el mundo, lo único que digo es que no se pierda la honestidad y el juego limpio, debemos mirar por un fútbol mejor y espero que se aclaren las imágenes que han circulado. El tema arbitral es muy complicado, cada profesión tiene lo suyo y esa es muy complicada. Es cierto que determinados detalles no fueron a nuestro favor. No podemos poner el foco de atención en eso, sino en hacerlo mejor. Lo importante es que lo que hacemos cada semana se traslade al campo y se consiga sumar de tres en tres puntos".