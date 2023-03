El cachorro de De la Fuente en el vestuario del Málaga

Se estrena en partido oficial Luis de la Fuente como seleccionador nacional. Un técnico que en 2009 dirigía por segunda temporada consecutiva al Bilbao Athletic y que dio los primeros minutos en la extinta Segunda División B a un prometedor canterano de 16 años llamado Jonás Ramalho. Dos temporadas coincidieron antes de que el riojano probase suerte en el Alavés. Algo fugaz. Luego se metió en Las Rozas y ahora es el jefe de la absoluta.

“Yo con Luis estuve cuando di el salto al Bilbao Athletic. La relación fue muy buena, me dio la oportunidad de jugar en el filial muchos partidos y no tengo ni una palabra mala que decir contra él. Ahora tiene la posibilidad de ser el seleccionador de la absoluta y eso tiene que ser algo espectacular. Le deseo toda la suerte del mundo porque es un gran tío y la verdad es que a mí la etapa en la que estuve con él en Bilbao fue buena”, comentó Ramalho para Málaga Hoy.

Defiende su labor pese a no ser un entrenador que haya desarrollado su carrera en clubes de renombre: “Quizás no ha estado en un club nacional de los cinco primeros o en otro país en algún club bastante potente. Pero también creo que el fútbol tiene que ser un poco así, darle oportunidades a todo el mundo, creo que está capacitado para hacer un buen papel con la selección. El hecho de que no haya entrenado a equipos de alto nivel no quiere decir nada. Es verdad que personalmente han pasado muchos años y no tiene nada que ver, pero es un buen entrenador y lo confío en que le va a salir bien”.

El defensa intentará ir al estadio esta noche: “No sé, me gustaría poder ir ya que viene a nuestro estadio y los tenemos cerca, un partido de esas dimensiones... cualquiera que ame el fútbol tiene que querer ir. Mi idea es ir, además viene David García, que estaba conmigo en Osasuna el año pasado. A ver si puedo verlo y él tiene la suerte de jugar y todos contentos”.

Eso sí, no podrá ver en directo al delantero de moda en Europa y el mundo: “Lo de Haaland es algo espectacular. Me gusta mucho ver el City por la relación que tuvo con el Girona y es una cosa inexplicable. El rendimiento que está dando, el nivel de goleador… No hay palabras para definir. De cara a los defensas es una suerte no tenerlo delante. Pero muchas veces a los defensas nos gusta enfrentarnos a esos rivales para ver cómo te desenvuelves ante un jugador de ese nivel”.