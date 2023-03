Pellicer sobre la vuelta de Alfred N'Diaye con el grupo: "Como jugador se debe entrenar"

El caso de Alfred N'Diaye sigue muy presente en la atmósfera del Málaga CF. El jugador senegalés se volvió a ejercitar con el grupo, en la sesión matinal de este sábado, de cara al partido ante el Leganés. Sergio Pellicer compareció en la previa para actualizar la situación del jugador blanquiazul: "Sigo con el mismo discurso de la semana pasada. Lo estamos intentando gestionar de la mejor manera posible. Tiene sus derechos como jugador, es uno más, pero las decisiones las vamos tomar a nivel técnico - táctico. Aunque debemos tener el foco en el Leganés. Como jugador debe entrenar y luego decidiré quien entra en la convocatoria y en el once".

Además, el técnico de Nules añadió: "Cada jugador debe entender que no puede estar sólo. Una vez se abrió el expediente, su actitud cambió radicalmente, sino hubiera pasado, no hubiera vuelto con nosotros. Más temprano o tarde va a entrar en el grupo, es uno mas de la plantilla, nosotros y el club estamos de la mano en esto y lo más importante es la actitud, supo reconducir la situación. Tiene un camino muy largo y este se hace dando pasos, no cambia nada".

N'Diaye puede volver a ser un guerrero

Después de dichas declaraciones parece que el míster blanquiazul reculó un poco, sobre todo debido a la actitud del futbolista, quien volvió a reunirse con el resto de compañeros y sólo queda la duda de si volverá a contar de forma oficial para el técnico malacitano en un partido: "Mientras esté en esta situación, y con lo que ha ocurrido, no va a estar. Va a estar entrenando, pero no voy a contar con él. Hay situaciones en las que hay que diferenciar de lo personal y lo profesional. Hay veces que buena gente que toma malas decisiones porque hay temas personales por medio. Tampoco debemos hacernos más daño. Ha estado con el vestuario, con el grupo, uno más, pero a la hora de buscar los guerreros, él no está en el batallón".