Inscripción confirmada de David Lombán

El Málaga cuenta con un efectivo más profesional para el viaje a Castellón. Se trata de David Lombán, jugador inscrito en el ERE pero que tenía particularidades. Al tener un año opcional de contrato, ejecutado por jugar el mínimo de partidos comtemplado, se trata de una inscripción nueva aunque el jugador siga en la disciplina del club. Ya aparece en LaLiga como registrado, lo que da indicios de que puede llegarse a un acuerdo con él para que permanezca en el club esta temporada, a diferencia del grueso de los jugadores inscritos en el expediente de regulación de empleo.

"Lombán está inscrito, Matos está en una situación parecida a la de Orlando Sá en Tenerife, estamos intentando solucionar la inscripción, aunque las herramientas no son fáciles. Vamos a intentar el mejor poner 11 posible. Estamos pendientes de las fichas profesionales, a lo que estamos acostumbrados, trabajaremos y espero que se puedan arreglar más inscripciones", decía Pellicer, que, no obstante, avisaba de que el central asturiano no está a tope: "David Lombán viene con pequeñas molestias, pero puede ayudarnos. El club está 24 horas trabajando, tenemos confirmado que está inscrito, viene de unos problemas musculares que no le permiten estar al 100%, pero es una ficha profesional más".

Así, pues, son 12 los profesionales confirmados que pueden estar en Castalia, que serían 13 si Matos recibe el visto bueno de LaLiga. Es por ello que Pellicer desplaza a 24 jugadores a tierras levantinas.