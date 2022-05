El guiño de Isco al Málaga CF y a Mbappé en su despedida del Real Madrid

El malagueño y ex malaguista Isco Alarcón se despide del Real Madrid a sus 30 años tras nueve temporadas, un palmarés envidiable y una última no Champions League que disfrutó como todas. 18 títulos le colocan como el malagueño con mejor vitrina y en su despedida del club blanco tuvo un guiño para su Málaga CF y un tirito para Kylian Mbappé.

"Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir..." comienza Isco su despedida, publicada en sus redes sociales junto a una foto de una de sus Champions League, en la que lanza un tiro a Mbappé, al que alude con un icono de tortuga: "Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no aunque siempre hay excepciones".

"Recuerdo decirle a mi gente 'joder, el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer' y llegó LA DÉCIMA, todo lo que viene después ya es historia", continuaba el malagueño que enumeraba éxitos: "Nueve años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailao. Porque sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis".

"Quiero agradecer a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabéu todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita y que a mí nunca me ha faltado. También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo. Por cierto ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino", cerraba entre risas el malagueño y un mensaje que ha calado en él: "Hasta siempre y Hala Madrid".