Isco recuerda el 'Cazorlazo' en el Bernabéu

Érase una vez en la que el fútbol hacía sonreír a los malagueños y malagueñas con la época más dorada de la entidad de la Costa del Sol y esta ha dejado recuerdos imborrables para todos los seguidores del cuadro blanquiazul y también para los propios jugadores de ese equipo comandado por Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, donde se ha reencontrado con Isco Alarcón, uno de los jugadores para la historia del club.

El futbolista del Arroyo de la Miel todavía no ha olvidado esos bonitos días, porque el andaluz reposteó en sus historias de un Instagram una imagen relativa al encuentro, que venció el Málaga CF en el Santiago Bernabéu con un gran gol de Santi Cazorla.

En la imagen, se puede apreciar como forman una barrera en una falta en el templo madridista, al propio jugador malagueño, también el ex del Villarreal y del Arsenal, Ruud Van Nistelrooy y, además, Pepe, el ex de la entidad madrileña y actual jugador del Oporto portugués.

Todo esto nace de que varios medios digitales británicos postearon la foto ya mencionada con el mensaje: "Once upon a time in Málaga". Esto provocó una oleada de personas que lo compartieron, al igual que el propio Isco Alarcón, en memoria de un Málaga CF que no dejó indiferente a nadie.

Juanpe, duda ante el Castellón

El Málaga tiene este domingo su partido más importante hasta el momento de esta temporada y no lo hace precisamente en su mejor momento, pero es que le crecen los enanos a Sergio Pellicer, que no ha tenido momentos de tranquilidad desde el comienzo del curso y el encuentro ante el Castellón no va a ser una excepción, porque existe la posibilidad de que no pueda contar uno de sus efectivos en el centro del campo de última hora.

Se trata de Juanpe que es duda para el enfrentamiento más crucial hasta el momento. Todo esto se debe a que el gaditano notó unas molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha y todo queda pendiente de los resultados de las pruebas diagnósticas, que tendrán lugar mañana con la mayor premura posible para poder conocer su estado y su disponibilidad con antelación suficiente para preparar el duelo ante el Castellón.