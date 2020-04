Iván Jaime: "Los vecinos de abajo tienen que estar de mí..."

Si el lunes fue el capitán del Málaga Adrián el que mostraba cómo trabaja en su hogar debido al confinamiento al que obliga el estado de alarma, el siguiente en abrir las puertas de su casa para mostrar su trabajo ha sido el joven canterano Iván Jaime. A diferencia de otros jugadores, él debe de conquistar su salón para trabarjo con los ejercicios prescritos por los servicios médicos blanquiazules. "Lo llevo bastante bien, me acostumbré bastante rápido a trabajar en el salón de mi casa. Sí que es verdad que los vecinos de abajo tienen que estar de mí...pff. Pero bueno, es lo único que se puedo hacer, no se puede salir y me he acostumbrado bastante bien a entrenar aquí", explicó el canterano.

"Suelo entrenar una hora o dos, a veces más, a veces menos. Dependiendo del día. Suelo entrenarme solo, hay días que he hecho clases de pilates con mi madre, pero normalmente solo. Echo a mis padres del salón para poder entrenarme bien, con espacio. Tengo muchas ganas de volver a verlos, a competir con ellos y ahcer lo que más nos gustas. Espero que quede poco para eso, estamos todos deseando volver", zanjó el jugador que como otros miembros de la plantilla blanquiazul está deseando volver a una relativa normalidad.

Iván Jaime protagonizó una de las primeras iniciativas futbolísticas en la cuarentena: el Torneo Carranza Virtual en el que se destapó como un gran jugador de fútbol también en videoconsolas y arrasó en todos los partidos excepto en la final que acabó cediendo ante el propio Cádiz.