El malagueño Iván Rodríguez es uno de los tres jugadores [Mula y José Rodríguez] que padeció la nefasta gestión que se llevó acabo el verano pasado. Con el cierre de mercado se encontró sin la posibilidad de jugar hasta enero, no podía ser inscrito con el Málaga por el tedioso límite salarial, superaba el mínimo profesional que permitió LaLiga en reiteradas ocasiones hasta alcanzar las 18 fichas profesionales.

El lateral diestro ha dejado atrás aquello, tras su préstamo en la Ponferradina en el segundo tramo de la competición, donde tuvo protagonismo tras el confinamiento en la recta final de la Liga. Pese a ello, ahora llegan unas incertidumbres similares ante su situación y la posibilidad de que el Málaga pueda inscribirle.

"Ellos [el Málaga] tampoco saben muy bien lo que pueden hacer y lo que no. Estamos a la espera del límite salarial, a lo que La Liga deja hacer. Están un poco paradas las negociaciones", reconocía Iván en declaraciones para Ser Málaga, aunque dejaba claro que pasara lo que pasara tendría club esta temporada 20/21: "Tenemos hasta el día 8 de agosto para que el Málaga puedan ejercer la opción de inscribirme y que todo siga como estaba. Si no, voy para Ponferrada, allí me he encontrado a gusto y tengo mi sitio".

Como adelantó El Desmarque, ese 8 de agosto la fecha que prorrogaron Málaga y Ponferradina para decidir si los blanquiazules podían inscribirle, de no ser así se ejercería la opción de compra que incluía su cesión a Ponferrada, donde el malagueño firmaría un contrato por dos temporadas.

Días atrás, tanto Manolo Gaspar como Sergio Pellicer fueron elocuentes con la situación de Iván, Mula y José. "No son jugadores de salario desorbitado y están en la nueva realidad del Málaga. José María lleva tiempo peleando por ellos. Podríamos tener muy buenas noticias en este sentido", decía a colación de estos jugadores el director deportivo, algo que secundó el entrenador: "Creo que la semana que viene o dentro de unas semanas se podrá solucionar. Debemos aprender de los errores del pasado".

"Dónde esté estaré a gusto, yo ahí no decido. Esperar que el día 8 pase lo que tenga que pasar", decía Iván sobre la encrucijada de elegir a uno u otro equipo. Lo que es cierto es que el balón está sobre el tejado del Málaga, que de poder inscribir a los tres futbolistas tendría incorporaciones interesantes para la medular y la zaga.

No guarda rencor por lo sucedido

También rescató Iván lo que sucedió en aquellas semanas de final de agosto. "Muy jodido. Tienes la ilusión de empezar la temporada nueva, te hacen ficha del primer equipo, te ves con el 2 en la espalda ,el número que siempre has querido... Es una desilusión muy grande, te ves seis meses sin opción a nada. Ya está todo pasado. no guardo rencor, al revés, lo que quiero es volver a jugar", recuerda y matiza que no sabe quién fue el culpable del desaguisado: "Hablaba con todo el mundo. No sé quién falló en ese momento. Tenía opciones de salir, aunque ellos contaban conmigo. Quizá fue culpa mía las ganas que tenía de quedarme aquí. Fueron pasando los días y no se aclaró mi salida en los últimos días de mercado y pasó lo que todos sabemos".

Sobre la elección en enero de la Ponferradina se explicaba así: "Tenía más ofertas. Era buena opción. Después de seis meses inactivo todo era complicado. No tienes un gran mercado donde ir. Para un lateral en el mercado de invierno no se dan muchas opciones. Se abrió esta y aunque he jugado solo el último tramo de la Liga, pero me ha servido bastante. Coger de nuevo sensaciones de jugar y todos los partidos 90 minutos. Era un poco lo que buscaba".

Alaba el nuevo rumbo del club

"Por lo que sé está haciendo las cosas bastante bien. Está intentando sanear al club de la mejor de las maneras", decía sobre el administrador judicial, José María Muñoz, alabándolo. "El año que viene dependerá de lo que LaLiga deje hacer. Manolo estará trabajando en muchos escenarios, inscripciones por el mínimo... Lo que te da el Málaga es la masa social, el estadio y la afición", definía el canterano malaguista y malagueño que no duda de la gran oportunidad que supone para cualquiera el Málaga: "Cualquier jugador que venga aquí se va a partir la cara por el escudo. Al final eso es lo que hace que estés más arriba de la cuenta, eso otros clubes no lo tienen".