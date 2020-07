"Realmente lo más importante en este vida es la salud, sin eso no tienes nada. Orgulloso de todos mis compañeros", era el mensaje que transmitía José Rodríguez, futbolista del Málaga a préstamo en el Fuenlabrada desde enero, desde el Hotel NH Finisterre, donde se encuentra confinada toda la expedición del conjunto madrileño tras los positivos por Covid-19 previos al duelo ante el Deportivo de la Coruña de la última jornada de Segunda, el mismo que tiene en vilo a toda la categoría.

El blanquiazul no se había manifestado hasta hoy desde que el pasado lunes fueran confinados en el mencionado hotel. Los últimos datos que ha facilitado el Fuenlabrada elevan a 28 los positivos totales por coronavirus entre la expedición: "Estamos evaluando las medidas a tomar ante la situación que estamos viviendo y en el día de hoy iniciaremos los contactos con LaLiga".

"Hay un total de 12 nuevos casos. Cuatro de los nuevos casos están en Madrid y no tuvieron ningún contacto desde el partido ante el Elche el pasado 17 de julio. Los otros ocho nuevos casos llevan dando negativo desde el sábado 18 y, pasado ocho días y pese a estar aislados en sus habitaciones los últimos seis días, hoy los resultados han dado positivo. Además, entre los 12 nuevos casos había dos personas con anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad y, sin embargo, han dado positivo en este último test", explicaba el Fuenlabrada en su comunicado, así como la situación estabilizada de su jugador hospitalizado.

El Fuenlabrada no ha desvelado los nombres de los futbolistas que han dado positivo hasta el momento. José Rodríguez, que deberá volver al Málaga una vez concluya el club madrileño la temporada –play off mediante–, compartía ese mensaje alentador apostando por la salud de todos antes que cualquier otra cosa. Junto al escrito adjuntaba una fotografía del estadio Fernando Torres engalanado con una pancarta que reza: "Fuenla no estáis solos".