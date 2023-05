La última esperanza para mantenerse en Segunda División

Quedan dos jornadas para que LaLiga Smartbank eche el telón y, aunque parezca sorprendente, el Málaga sigue siendo todavía equipo de la categoría de plata. Un privilegio que perdió esta jornada la Ponferradina, quien confirmó su descenso, lo cual deja a los blanquiazules como el único equipo con opciones de los cuatro implicados en el descenso. Eso sí, el combinado de Martiricos necesitaría una carambola para conseguir mantenerse, algo que en caso de producirse debería ser estudiado como milagro. Sin embargo, todo pasa por hacer los deberes, de lo contrario sería imposible hasta siendo favorables otros resultados. Esta es la última bala.

Los blanquiazules llegan a esta penúltima jornada a seis de la salvación, la cual marcan el Sporting de Gijón y el Huesca con 49 puntos. Se alejó el Villareal B tras su empate a domicilio en los minutos finales ante Las Palmas, colocándose con 50 puntos. El conjunto de Pellicer saltará este sábado a las 18:30 horas, horario unificado, al césped de Mendizorroza para traerse los tres puntos a la Costa del Sol, todo lo que no sea eso sería firmar la pérdida de la categoría. Algo para lo que parecen quedar horas, de momento se está esperando para confirmarse, pero la plantilla malacitana intenta alargarlo.

No será sencillo batir a domicilio al Alavés, tercer clasificado y con opciones de colarse en puestos de ascenso directo si los resultados le acompañan. Hasta cuatro equipos siguen teniendo posibilidades de ocupar una de las dos plazas que permiten ascender por la vía rápida. En caso de hacer los deberes el Málaga, la mirada se iría a Ipurua, donde el Eibar, también en la lucha por el ascenso, se medirá al Sporting de Gijón y al Anxo Carro. Ahí el ya descendido Lugo se medirá al Huesca. Los oscenses sólo necesitan un punto para confirmar su salvación y todo parece indicar que lo lograrán esta jornada 41, lo cual en cierta medida beneficiaría a los blanquiazules.

Suponiendo que se da esta hipótesis y vence el combinado de Martiricos y pierde el equipo asturiano, se llegaría a la última jornada con todo por decidir. En dicho escenario, ambos se la jugarían en casa el sábado 27 de mayo a las 21:00 horas. Los malacitanos recibirán al Ibiza, descendido desde hace varias jornadas, en La Rosaleda y el Sporting se verá las caras ante la Ponferradina, quien tampoco se juega nada. Por lo tanto, la situación es complicada, pero ese escenario es real y posible.

Sin embargo, hay un hándicap más, en caso de llegar ambos equipos igualados a la última jornada, es decir, Málaga y Sporting con 49 puntos, se deberá mirar la diferencia de goles entre ambas escuadras porque el gol average está igualado. Fue 1-1 en La Rosaleda y 0-0 en El Molinón. El inconveniente es que en dicho apartado el equipo dirigido por Miguel Ángel Ramírez lleva un colchón de más cuatro sobre los blanquiazules, siendo la cifra exacta de menos dos para los asturianos y menos seis para los malagueños. A pesar de ser ambas negativas, la de los rojiblancos es mejor.

También, podría darse el caso de que el Huesca se meta en un lio y no consiga puntuar en estas dos jornadas restantes, tampoco lo hagan los asturianos y sí los boquerones. No obstante, dicho escenario no beneficiaría al combinado de Martiricos, quien saldría mal parado de un posible triple empate. Incluso, si el Sporting de Gijón suma un solo punto y los oscenses se mantienen en los 49, el Málaga descendería porque tiene el gol average perdido tras haber caído 1-0 en El Alcoraz y empatar a cero goles en La Rosaleda. Aquel encuentro perdonó Rubén Castro desde los once metros una victoria que ahora haría ver las cosas con mayor claridad, pero esto es fútbol y no se puede achacar todo a una sola acción. En definitiva, toca esperar a que el Sporting se descuide y los blanquiazules aprieten estas dos últimas jornadas, al menos para despedirse con la cabeza alta tras haber luchado hasta el final.