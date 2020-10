Jairo y el Málaga CF-Las Palmas: "Si marco, no lo celebraré"

El Málaga se mide este próximo domingo a Las Palmas (16:00 horas, La Rosaleda). Un partido que tiene connotaciones especiales para uno de los recién llegados a la disciplina del conjunto blanquiazul. Se trata de Jairo Samperio, que militó en el conjunto canario en la segunda vuelta de la temporada 2017/2018.Fue precisamente esa temporada en la que descendieron ambos equipos a la categoría de plata. A pesar de que fue un paso breve lo recuerda con cariño.

“Si el domingo marco gol en principio no lo celebraría. Tengo buenos recuerdos de mi paso por Las Palmas, aunque el equipo acabó descendiendo. He visto ratitos al equipo, pero lo poco que he visto es un equipo que trata de asociarse mucho por dentro. La ventaja que tienen es que el míster lleva ya un tiempo en el club y los jugadores conocen su forma de trabajar”, afirmó a la radio autonómica canaria.

“Somos muchos jugadores nuevos y vamos a necesitar algo de tiempo para que se vea al Málaga que queremos, aunque ya hemos logrado dos triunfos”, analizó el talentoso futbolista cántabro.