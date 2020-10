Los nombres propios de Manolo Gaspar: José Rodríguez, Adrián, Lombán, Juande...

Hubo espacio en la intervención de Manolo Gaspar, que se prolongó por unos 40 minutos, para extraer ciertos nombres propios y hablar con algo más de detalle de los jugadores incluidos en el ERE. José Rodríguez, Adrián González, David Lombán, Juande... Más explicaciones y nuevas certezas además del balance de mercado, donde también se habla de Luis Muñoz y Joaquín Muñoz.

La espantada de José Rodríguez casi dinamita el verano, pero el club supo reaccionar. El jugador aseguró que le habían engañado (es su versión). Ahora responde Manolo Gaspar: "José Rodríguez puede sentirse engañado y lo respeto, puede sentirse como quiera. Siempre he ido con la verdad por delante con todos, no sólo con él. Los tiempos de José Rodríguez y los del Málaga eran diferentes. Nos llevó al límite todo el tiempo que estuvo aquí, era un jugador clave, y finalmente los tiempos no se pudieron dar. Tenía otra cosa y no se pudo dar. Era importante, pero los tiempos no eran los nuestros. Si tenía dudas, lo normal es que se fuera. Ojalá tenga suerte y los caminos del Málaga y los de José Rodríguez puedan juntarse en un futuro".

Confesó el director deportivo quiénes intentaron quedarse de los afectados por el ERE. Pocos: "A mí de los jugadores del ERE los únicos que han mostrado iniciar una negociación para rebaja han sido Adrián y Lombán, con el resto no he podido llegar a una negociación pero no hubo posibilidades. Pena lo de Adrián porque quería hacer un esfuerzo, pero los esfuerzos llegan hasta un punto. Sólo Adrián y Lombán han sido los únicos con posibilidades de que se llegara a un acuerdo".

Desde luego, de los que aguantaron en el ERE hasta el final, pocos han encontrado destino. Sólo Luis Hernández. "Me llama la atención y a mucha gente también. Ha sido complicado, para los jugadores del ERE. Es una nueva realidad que a los jugadores les costará asimilar, cuanto antes lo asimilen, mejor. En un momento dado tenían cierto mercado antes, ahora con su caché puede ser difícil, pero son buenos jugadores que nos hubiese gustado seguir contando con ellos, pero la realidad es otra y debimos separarnos. Sorprende porque en algunos casos tienen mucha calidad", comentó el paleño.

También explicó porqué se dejó el caso de Juande para el final: "Eso es parte de la estrategia que teníamos desde el primer minuto Juande estaba tranquilo, se le dijo desde el primer momento. La renovación era parte de la estrategia, el puzle que se hace de manera financiera y deportiva. En ese aspecto tranquilos, era cuestión de tiempo, Juande tenía que tener ficha profesional y así ha sido".