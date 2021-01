Jairo Samperio, un gol 497 días después

Cuando Jairo Samperio aprovechó el mal pase de Fuster para batir la meta de Tomeu Nadal al comienzo de la segunda mitad seguramente experimentó una liberación. No es que haya sido un profuso goleador durante su carrera el cántabro, pero para un jugador ofensivo siempre es un dulce que sube la autoestima perforar la meta rival. Partiendo desde la zona izquierda, intenta ganar peso en los planes de Pellicer. Aún no se ha visto una óptima versión, pero se está en el camino.

Jairo jugó la temporada pasada sólo 349 minutos oficiales con el Hamburgo, repartidos en 16 encuentros. Desde el 25 de agosto de 2019, cuando cerró marcando el 2-4 en el descuento una victoria hanseática en el campo del Karlsruher, no había marcado un tanto oficial. Habían pasado más de 16 meses, concretamente 497 días, de aquello. Jairo había habilitado a Calero para el 0-1 en Sabadell a comienzos de noviembre como acción decisiva anterior al tanto en Albacete. Ha jugado 628 minutos, repartidos en 13 encuentros, cinco como titular y ocho como suplente.

Las lesiones cercenaron la progresión de un jugador por el que en su día Monchi, que no tiene mal ojo clínico, pagó al Racing más de dos millones de euros cuando tenía 20 años para llevarlo al Sevilla, con el que ganó una Europa League. Ahora es otro jugador, pero el Málaga pensó que era aprovechable en esta coyuntura. "Tienen que ganar peso. Le decía antes del partido que hay momentos y que era un partido para él. Ha competido a un buen nivel. Jairo viene de jugar poco el año pasado, de una recuperación, no ha tenido continuidad. Pero trabaja, está feliz. Intentamos sacar el máximo rendimiento", decía sobre él Pellicer en la sala de prensa del Carlos Belmonte. "Contento por mi primer gol con el Málaga. Una pena que al final no sirviera para llevarnos los tres puntos a casa. A seguir trabajando todos juntos", escribía el jugador en las redes.