Jairo y su puesta a punto: "Me está costando más de lo que pensaba"

Pasó revista sobre la actualidad del Málaga Jairo Samperio, que admite que está tardando más de lo que esperaba coger el tono deseado. "Me está costando un poco más de lo que pensaba porque los partidos en los que he entrado como titular han sido bastante intensos. Nos apretaron bastante, un partido más de ida y vuelta. Quizá estuve un poco más pendiente de las tareas defensivas, que es lo que nos pide el míster en un principio. Es cuestión también de confianza, tener un poco más el balón en ciertos momentos del partido y aparecer más, que es lo que me está faltando", afirmó en una entrevista en Cope Málaga.

"Cuando estás jugando no piensas en eso. Yo jugué con el Racing un año en Segunda y era competitiva. Era un jugador joven y no valoras cómo es la categoría sino en trabajar y demostrar. Ahora que he vuelto he visto que es muy competitiva, físicamente los equipos están a un nivel muy alto. Defensivamente todos trabajan y al final los partidos se deciden por pequeños detalles", comentó sobre la categoría.

De los objetivos, en la línea de todos los demás: "Desde dentro tenemos cuál es el primer objetivo a conseguir, los 50 puntos. A partir de ahí según vaya pasando la temporada, veremos. Se a dónde vengo, todo el mundo lo sabe. Ha sido una situación difícil para el club y para varios jugadores. Todo el mundo sabe cuáles son los objetivos a corto plazo. Hay que pelear cada partido, todos los puntos son importantes. Los pequeños detalles pueden ser importantes".

Estilo de juego

"Cada sistema es diferente. Está claro que yo siempre he sido más de jugar abierto y meterme adentro. Ahora directamente estoy dentro como un delantero más. Hay más espacio para la contra, que tampoco me viene mal. Pero ahora mismo que no estoy físicamente al 100% no tengo ese punto de chispa para desequilibrar con muchos metros por delante. Es cuestión de adaptarse, tener automatismos".

Posición ideal

"Yo siempre lo he dicho, toda mi vida he jugado en banda derecha. Pero donde más cómodo me he encontrado y donde más rendimiento me han sacado ha sido en el extremo izquierdo. También me gusta entre líneas en la mediapunta. El míster nos da libertad. Pero si tengo que elegir, la banda izquierda".

Derrotas

"Venimos de dos derrotas duras. Tenemos que tener la mentalidad de salir a ganar cada partido independientemente del equipo. Segunda es difícil para cualquier equipo. Nosotros como club tenemos que hacernos respetar en ese aspecto, tratar de cambiar la imagen que dimos el otro día. El partido se nos complicó por pequeños detalles. El equipo se está haciendo, necesitamos tiempo para mejorar algunas cosas. Hay que tener rendimiento directo".

Equipo completamente nuevo

"El trabajo que ha hecho Manolo y el club en general ha dejado una plantilla muy bonita para tratar de hacer bien las cosas. Empezar de cero todos y conseguir los objetivos a corto plazo. En Sevilla cuando firmé había 12 jugadores nuevos y las cosas nos fueron increíbles. Es cuestión de acertar, de tener suerte en algunos momentos".

Dorsal

"Yo lo pedí, pero le pregunté a Josemi que números había libres. Estaba también el tema del ERE que había muchos jugadores que tenían que salir y no se sabía 100% si se podía utilizar. Cuando se quedó libre no lo dudé".