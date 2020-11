El Málaga CF lanza su campaña de abonos 2020/21 y activa un crowdfunding

El Málaga lanza su campaña de abonos 2020/21, la más compleja y rara de su historia por el contexto mundial, que salpica a todo el mundo y en todos los órdenes. La entidad de Martiricos no lo ha tenido nada fácil porque además de tener poco o nada que ofrecer al estar cerrados los estadios al público, tenía otras prioridades a nivel de entidad. Aun así, espera poder seducir a los malaguistas para que echen una mano acogiéndose a sus novedosas propuestas.

Cumple los plazos que tenía previstos la entidad, que calculaba esta campaña de abonos se lanzaría a finales de octubre o primeros de noviembre, tal y como contó este diario. El objetivo es seducir a los aficionados, habrá que ver si termina cuajando.

"El actual marco sanitario no nos permite prever con precisión cuándo será el regreso de la normalidad a nuestro día a día. En el fútbol, los estadios se han desangelado sin una fecha señalada para la vuelta de la afición. Sin embargo, el Málaga CF lanza su Campaña de Abonados 20/21. Evidentemente, se trata de una campaña muy singular, pero la más necesaria de todas. Os necesitamos, malaguistas, aunque sea en la distancia. Por ello, os damos estas dos opciones para continuar caminando con nosotros", justifica el Málaga, que lanza una llamada de auxilio.

Dos tipos de abono

Abono Viento y Marea

Sólo por ser abonado de la pasada temporada 2019/2020, el Málaga otorga la categoría de "Viento y Marea" siempre que la persona en cuestión no ponga objeción. Es una renovación automática sin ningún coste adicional. Con el nuevo carné el aficionado mantiene su antigüedad y sus ventajas como el descuento del 10% en las Tiendas MCF, acceso a diferentes promociones y otros servicios del club.

Abono +Viento y Marea

El Málaga considera esta otra vía como "premium" y ya sí obliga al desembolso económico (Coste único de 49,90 euros o de 19,90 euro si el abono es infantil). Permite hacer compras en las tiendas oficiales con un descuento del 20% además de "prioridad para adquirir entradas en el caso de una apertura parcial del estadio (siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias. Teniendo en cuenta las presumibles medidas de aforo y distancia, es posible que el siento asignado no corresponda al del abono habitual)". La clave está en prioridad, no certeza absoluta.

"Además, también te permitirá acceso prioritario a los encuentros del Atlético Malagueño y Málaga CF Femenino siempre y cuando esté permitido el acceso al público por las autoridades pertinentes y se realicen a puerta abierta. Esta opción permite un nuevo alta como abonado o abonada. La asignación de la localidad se determinará con el interesado o interesada una vez que el contexto sanitario permita la venta de abonos con acceso al estadio", contó el Málaga en su nota oficial.

Se puede obtener este abono +Viento y Marea a través de la web del Málaga o directamente en las taquillas del estadio. Como apuntó este medio, los abonos son digitales y se podrán portar en dispositivos móviles, también se puede conseguir de manera física pero pagando el coste de impresión (12 euros detalla el club). Por 15 euros te lo llevan a domicilio.

Hubo bastante polémica con las devoluciones por los partidos no disfrutados de la pasada temporada. El Málaga hizo un poco de trilero con fechas y normas porque no tenía dinero para hacer frente a la devolución de todo el montante, algo que explicó públicamente el administrador José María Muñoz.

Sí buscó algunas fórmulas de compensación para sus seguidores. "Estarán a disposición del público una vez que las instituciones competentes, rigiéndose por las medidas sanitarias necesarias, decidan disputar partidos de fútbol a puerta abierta. Es decir, disfrutarás de tu descuento una vez se pueda vender un abono con acceso a los partidos. Con las entradas, exactamente igual, estarán a tu disposición una vez no haya ninguna restricción sanitaria. Evidentemente, la compensación seguirá vigente independientemente del tipo de abono escogido".

Patronos malaguistas

Muy apretado en cuestiones de tesorería, el Málaga ha creado una nueva fórmula, estilo crowdfunding para generar ingresos y fidelizar al mismo tiempo. Nacen los "Patronos": "Un contexto global que no hace más que agravar la ya mermada situación del Málaga y que pone en serio peligro la continuidad de la entidad. Esta es una realidad que no escapa al malaguismo, que una vez más, hace gala de su increíble compromiso con estos colores. Son muchos los aficionados que se han dirigido al club para ofrecerle ayuda económica, pero no han encontrado la vía oportuna. Como respuesta a este movimiento totalmente altruista, el Málaga CF presenta la figura de Patrono Malaguista. De esta forma, cualquier aficionado, abonado o no, que desee ayudar a paliar esta situación, podrá hacerlo de un modo formal y oficial". Se explica en la tabla.

Aportaciones especiales

Estas compensaciones son acumulables, es decir, una aportación de 5.000€ también incluye los puntos anteriores.

1. Los Patronos que superen una aportación de 500€, vivirán una visita guiada y exclusiva por el estadio acompañado de una leyenda blanquiazul y, además, vivirá con él, en La Rosaleda, un encuentro del equipo fuera de casa.

2. Las aportaciones de más de 1.000€ otorgarán una invitación especial como espectador de una sesión de entrenamiento y vivirá una de las íntimas comidas de confraternización del equipo en el estadio.

3. Una contribución de más de 2.000€, proporciona al Patrono Malaguista una plaza en los Premios Siempre Fuerte.

4. Los colaboradores que superen los 5.000€ entregarán uno de los galardones oficiales de los Premios Siempre Fuerte.

5. Las aportaciones superiores a 10.000€ serán agradecidas con la experiencia de ser directivo malaguista por un día de partido (comida protocolaria, asiento en el Palco Presidencial, foto oficial en el descanso, etc.), su nombre formará parte para siempre de unos de los muros de la futura ciudad deportiva del Club, La Academia MCF, y una aparición especial en la web oficial y medios del Club.

*Los beneficios atribuidos a los Patronos Malaguistas estarán disponibles una vez el contexto sanitario permita su disfrute sin ningún peligro ni restricción.