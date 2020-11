Juan Soriano, y las rotaciones en la portería: "No afecta a nuestra confianza"

La alternancia en la portería entre Dani Barrio y Juan Soriano centra uno de los debates más recurrentes ahora mismo en el Málaga. Sergio Pellicer defiende esta fórmula y los jugadores apoyan al entrenador. El guardameta sevillano cree que no es una cuestión que afecte a la confianza de los cancerberos malaguistas.

"Esto de la confianza es algo que la gente habla y dice, pero creo que no me va a afectar y a Dani tampoco. El que te quite después de haber perdido o ganado… Será por algo. Es algo, que, al menos a mí, no me afecta en la confianza. El míster y el entrenador de porteros saben cómo soy, cómo somos los dos. Creo que a nivel de confianza no nos afecta", aseguró en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

"Hasta que el míster no da la alineación, siempre tengo la esperanza de poder jugar, lo haga o no. Trabajo al igual que Dani y Gonzalo para ayudar al equipo, para mejorar. Hay una parte que no depende de nosotros, que es el míster, pero durante la semana trabajamos a tope para que cuando llegue el partido el que juegue esté lo más preparado para ayudar al equipo. La gente estará más o menos de acuerdo, pero no depende de los jugadores sino del míster y si él cree que es lo mejor para el equipo, es su decisión y nosotros a trabajar y cuando nos toque jugar estar preparado. El hecho de no saber quién va a jugar te hace entrenar al máximo nivel posible porque no sabes cuándo va a llegar tu oportunidad", desarrolló.

Pese a todo, es una situación nueva para él: "Tan claro como ahora, sí. Pero he estado en otros vestuarios en los que yo creía que no iba a jugar pero siempre tenía la esperanza de jugar hasta que daban la alineación. El año pasado tuve la experiencia en el Leganés de que no empecé jugando al principio y un día Pichu Cuéllar tuvo una lumbalgia y tuve que jugar. En el Sevilla me pasó algo parecido".

Los últimos resultados, abultados también en goles, han generado dudas alrededor del equipo malaguista. "Yo creo que bache no es. Todos los partidos no se van a ganar. Nos hemos enfrentado a dos grandes rivales, que vienen de Primera y con prácticamente las mismas plantillas. Grupos que llevan años juntos, estilo claro. Nosotros somos un grupo nuevo, estamos al principio. Yo creo que no es bache. Han sido dos partidos que hemos perdido por pequeños detalles, pero ya hay que pensar en el Sabadell, que es el siguiente rival", sostuvo Soriano.

"En diez jornadas hemos perdidos tres partidos (cuatro). Los datos no son tan malos. Estamos en el principio de la competición, quedan más de 30 partidos todavía. Aquí la gente a principio de temporada pensaba que el equipo iba a estar muerto, con cero puntos a estas alturas de la temporada y el equipo ha respondido bien", dijo el meta.