Sin fecha aún para su presentación, las primeras palabras de Javi Jiménez como malaguista no se han hecho esperar. El primer fichaje blanquiazul dejó sus primeras sensaciones tras anunciar su incorporación al Málaga CF, donde vuelve tras varios años formándose entre Segunda y Segunda B.

"Para mí volver a Málaga es un sueño cumplido. Me fui con pena, fue un año muy completo no solo a nivel deportivo, creo que a nivel personal fue una gran y grata experiencia. Lo primero porque me permitió crecer como profesional y deportista. Me permitió la oportunidad de conocer a gente que me ha marcado y con la que a día de hoy mantengo el contacto. Para mí eso es lo principal, mi vuelta a Málaga se resume como un sueño cumplido", define y recuerda el lateral zurdo, muy contento de su regreso.

Sobre cómo fue su adiós del club en 2017, tras una gran temporada, Jiménez lo analiza así: "Toda esa madurez que podía alcanzar, que en ese momento no tenía y fue lo que a lo mejor no me permitió quedarme allí, viene dada por las circunstancias que he ido pasando, por los buenos momentos y sobre todo por los no tan buenos, por la gente con la que he coincidido. He conocido gente muy especial, muy buena gente conmigo que me han ayudado en todo momento, que me han intentado aportar su granito de arena. Yo siempre he intentado estar con los oídos bien abiertos y aprender de la gente que me he rodeado. Tengo que darle las gracias a todos los clubes por los que he pasado hasta el día de hoy".

Su año en Mirandés con José Alberto López ha ayudado mucho a la decisión final de Javi Jiménez de regresar a Málaga, aunque para él hay más factores :"La influencia que ha podido tener el hecho de conocer al entrenador y al club han sido algunas de las razones fundamentales por las que me he decantado por ir a Málaga. Sinceramente creo que es la mejor opción, no solo a nivel deportivo, creo que hay que valorar muchas cosas y creo que voy a un sitio donde me sentí muy a gusto y eso me va a ayudar en el día a día. El hecho de conocer al entrenador pues también es muy importante, también conozco a Manolo y a la gente que está dentro del club".

"Creo que es un club excepcional para crecer en todos los aspectos. No solo como futbolista, hago mucho hincapié en esto y puedo ser un poco pesado pero creo que es muy importante que te permita crecer en otros aspectos que no están relacionados con lo deportivo y Málaga tiene todo eso que yo necesito", enfatizaba el jienense, que ya deja tintes de la profesionalidad a la que aluden los que mejor le conocen.

El jienense apuesta por una temporada en las que los objetivos deportivos se cumplan, él pondrá de su parte: "Desde el primer momento que llegue mi compromiso va a ser 100% con el club, con la plantilla, para que sea un año bonito para todos y podamos disfrutar. Que ese club, esa gente y esa ciudad lo merecen".