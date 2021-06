El malagueño Joaquín Muñoz tiene ahora mismo una clara idea de cuáles son sus prioridades. Tiene contrato con el Huesca y planea asentarse allí. Al menos es lo que dijo el propio futbolista en una entrevista en SportDirect Radio cuando se le preguntó por su posible continuidad en el Málaga: "Nunca hay un cero ningún cien, al final siempre puede haber un porcentaje. Yo pienso que este año que he tenido en Málaga ha sido muy bueno, pero me toca volver a la SD Huesca. Ya que ellos apostaron por mí, en su momento, y quieren verme allí; y yo quiero estar allí con ellos".

Recordó Muñoz que un año atrás las circunstancias eran bien distintas: "El verano pasado lo pasé muy mal a nivel personal, yo quería venir, pero el Huesca, lógicamente, tenia otras prioridades, pero al final se comportó para dejarme venir. Este año estoy más tranquilo, porque me han dicho que tengo que volver allí y yo pienso lo mismo. Estoy con otra mentalidad: más maduro, con más confianza y con más ganas".

Lo cierto es que durante la temporada ha tenido altibajos y distintos picos de rendimiento. "Mi nivel ha sido bastante irregular y lo hemos visto todo. A lo mejor el final de temporada me pasó factura, tenía problemas de isquios y tal vez no estaba al 100%. Pero éramos pocos y tenía que jugar, no había otra. Tenía que hacer un esfuerzo porque no había más, era un riesgo que tenía que correr".

Eso sí, hace una promesa: "Mi objetivo a corto plazo está centrado en esta temporada, seguir cogiendo experiencia e intentar romperla, veremos qué pasa. Quiero tener más protagonismo en mi club de procedencia pero esto se lo tiene que ganar uno en el campo. El proyecto del Huesca es bonito y tengo mucha ilusión por volver. Cuando vuelva a La Rosaleda, con el Huesca, si marco, no lo celebraré".