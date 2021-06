El Málaga CF pudo recomprar a Javi Jiménez varias temporadas

Javi Jiménez ha llegado al Málaga por el camino largo. Es cierto que resultaba llamativo como poco que no se quedase en el primer equipo. A Michel no debía cuadrarle mucho porque no tuvo ni la ocasión de pelear por una oportunidad en la pretemporada. Así que se marchó al Nástic de Tarragona, pero en Martiricos se guardaron algunos ases.

Durante varias temporadas tenía la ocasión de repescar al jugador. En la primera, en Segunda División, comenzó a lucir y contar con protagonismo. Su buen hacer le llevó a ser un jugador seguido muy de cerca por varios clubes. Pero el Málaga podía recuperar al futbolista tras la primera temporada por 500.000 euros. Tras la siguiente esa cantidad aumentaba otro medio millón y tras la tercera pasaba a los 1,5 kilos.

Si el club de Tarragona, que unos años después tuvo mal final, traspasaba al futbolista a otro club, el Málaga tenía un porcentaje importante del total de la venta. Tampoco la marcha de los blanquiazules desde ese verano fue a más precisamente. Circunstancias de uno y otro que han provocado que se llegue a este punto de reencuentro. A veces sí pasa más de un tren.