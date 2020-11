Carles Puyol: "El Málaga CF me daba más dinero que el Barcelona"

Durante un tiempo lo de Carles Puyol y el Málaga andaba más cerca de la leyenda urbana que de los hechos. Se ha contado mucho acerca de aquel fichaje frustrado, no siempre de una manera fidedigna, con distintas versiones que no hacían justicia con algunos personajes históricos como el mítico Joaquín Peiró, por ejemplo, al que se llegó a señalar -equivocadamente- como el gran escollo de aquella operación, que finalmente no llegó a buen puerto.

Quién sabe lo que hubiera pasado si llegan a unir sus caminos por aquel entonces, en la recta final de un milenio que se despedía con el regreso de un nuevo Málaga a la élite. Sólo sabemos lo que sí paso, que Puyol no vistió la camiseta blanquiazul y que se convirtió en uno de los mejores defensas de todos los tiempos, marcando una época en el Barcelona y en la selección española, con los que lo ha ganado todo.

No sólo ha sido un referente deportivo Puyol, también su actitud a la hora de entender una capitanía fue ejemplar. Esos valores tan arraigados le convirtieron en quien es, sin olvidar que se trata de alguien testarudo. Fue precisamente esa tozudez la que le llevó a rechazar la opción del fichar por el Málaga y quedarse en el Barça.

"Me vino el club y me dijo que había una oferta del Málaga, que tenía que aceptarla. A mí no me parecía una buena propuesta. No en lo económico, porque me daban mucho más dinero del que yo ganaba en el Barcelona. Me dieron descanso, por no decir que me apartaron un poco del equipo. Y justo Van Gaal necesitaba jugadores para hacer un partido de entrenamiento. Me dio 24 horas para pensármelo y no necesitaba ni un minuto. Acepté el reto y acabé jugando 37 partidos esa temporada ya".

Lo narró el propio Puyol en #Vamos, el canal temático deportivo de Movistar, en un especial dedicado a los jugadores que sólo han vestido una camiseta en sus carreras, los one club men. Además del catalán, hay otros Fieles a un escudo como Julen Guerrero, Manolo Sanchís, Fran, Xabi Prieto, Monchi, Zamora...

En 2018, Puyol fue galardonado por el Athletic Club de Bilbao con el premio One Club Player precisamente por haber desarrollado toda su carrera profesional como blaugrana, recordando entonces que su decisión "fue el punto de inflexión de su carrera".