Jokin Gabilondo avisa a la Real Sociedad: "En Málaga la gente aprieta mucho, podemos dar un sustillo"

El de esta noche es un partido especial para Jokin Gabilondo. El lateral Urretxu juega contra el club de su vida. Consolidado como uno de los puntales de este Málaga CF, se verá si Pellicer le da continuidad en un partido especial o rota para emplear a Bilal, como ha sucedido en los dos partidos anteriores de Copa del Rey jugados hasta ahora. En una entrevista con Mundo Deportivo hablaba de la eliminatoria en La Rosaleda.

"Hago una valoración bastante positiva. Vine con la intención de tener minutos y protagonismo y por ahora lo estoy consiguiendo. Por otra parte, no estoy teniendo lesiones, estoy pudiendo tener continuidad, que también se agradece mucho, y también estoy muy contento con la experiencia de vivir fuera de casa. No estoy teniendo lesiones ni contratiempos y eso me está haciendo disfrutar de muchos minutos. Agradezco la confianza que estoy teniendo por parte del club y del entrenador", decía sobre cómo le van las cosas, al tiempo que explicaba por qué eligió Málaga: "Consideraba que venía de hacer un año bueno. Tenía varias opciones encima de la mesa, pero la propuesta que me hizo el Málaga, tras hablar con Loren y el entrenador, Sergio Pellicer, me convenció, ellos me demostraron que verdaderamente querían que fuese allí y eso me dio muchísima confianza. Ése fue el motivo, aparte de la ciudad y la entidad que es. Veía con muy buenos la propuesta (dos temporadas con opción a otra), el proyecto que había dentro del Málaga y nos convenció a todos".

"Te podían tocar el Barça, el Madrid u otros equipos a los que aquí les tienen muchas ganas, como Sevilla o Betis, que son clubs cercanos y hay rivalidad, pero a todos nos gustó que nos tocase la Real, sobre todo a Luca, a Loren y a mí. Reencontrarnos con gente con los que hemos coincidido durante muchos días de trabajo y entrenamiento es bonito. Muy contento de que nos tocara la Real. Yo, además, soy realista, realista, desde siempre", señalaba Gabilondo sobre cómo sentó en el vestuario el emparejamiento con la Real: "Creo que los dos equipos tenemos como prioridad la Liga y la Real también la Champions, pero estamos muy metidos en esta competición. La Real es claramente superior a nosotros en cuanto a nivel, a momento, a jugadores y nuestras opciones pasan por las ganas extra que podamos poner y el ambiente que se pueda crear. Te diría que las posibilidad están un 75-25 % favorable a la Real. Somos capaces de pegar un sustillo. La gente aquí aprieta mucho y eso que están acostumbrados a ver a equipos de superior categoría. Yo vengo de un filial, que no tiene tanto seguimiento a nivel de juego. Sobre todo los primeros días me chocó el ver tanta gente detrás de este equipo. La gente lo vive muchísimo, en primera persona, y siempre responde. Y eso nos puede dar un empujón".

"Salvando las distancias, tiene ciertas semejanzas a la Real en cuanto a que apuesta por el talento joven. Una de las cosas que más me ha chocado aquí es la calidad de la gente que viene de abajo, que responde como uno que lleva mucho tiempo. Eso nos está dando mucho, como está pasando en la Real. Y en cuanto al juego, pese a que venga un rival muy duro, el Málaga va a ser el Málaga. No va a cambiar mucho. Intentamos mantener nuestra identidad, ser sólidos atrás y a partir de ahí, atacar. Que talento, tenemos. Este es un campo de Primera y el césped siempre ha estado impecable", remachó sobre lo que le espera a la Real en Málaga.