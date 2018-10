Jony, otra vez estelar, recuerda la "espina" de Málaga

Jony Rodríguez sigue siendo jugador del Málaga. Le resta la que queda de temporada y otro año más de contrato, firmó hasta 2020 libre, procedente del Sporting de Gijón, en el verano de 2016. Tras temporada y media aciaga en las filas blanquiazules -jugó la mitad de la pasada en el Sporting-, donde jamás alcanzó su nivel, ahora vive una tercera oportunidad en Primera en las filas del Alavés de la mano de Abelardo, el que le hizo debutar con los rojiblancos.

El de Cangas del Narcea es un fijo en los planes de Abelardo en este arranque de campeonato con el Alavés. Ayer volvió a salir de inicio ante el Real Madrid y el extremo fue, de largo, el mejor de los suyos en el empate a cero en Mendizorroza.

"La cabeza es el 80% de un futbolista. Obviamente, el aspecto físico es crucial, pero como la cabeza no te vaya, da igual que seas un superatleta. No sirves. Tengo la espina clavada de no haber dado mi mejor rendimiento en Málaga. Fue un año y medio muy malo a nivel personal y del club.", decía el asturiano ayer en palabras para El Mundo. Nada más lejos de la realidad viendo sus minutos ante el equipo blanco. Desbordó una y otra vez por el costado de Odriozola. Puso en bandeja hasta en tres ocasiones el gol a los suyos y tuvo un mano a mano ante Courtois en el que evidenció que es más asistente que definidor.