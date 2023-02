José María Muñoz, tres años al frente

Parece que ha pasado una eternidad desde la llegada del Administrador Judicial a la entidad de Martiricos, fue el 21 de febrero de 2020 la primera vez que José María Muñoz pisaba la que tres años después, 1096 días en concreto, seguiría siendo su casa. No han sido tiempos sencillos para la nueva cara visible del Málaga CF, después de tomar la decisión acertada de apartar al director general Richard Shaheen para ocupar él mismo dicho puesto. Tardó en llegar el refuerzo de kike Pérez para cubrir ese desolado cargo y quitarse peso él, aunque Muñoz dejó claro que era el momento idóneo a pesar de haberse tardado en ocupar. Si algo ha dejado claro el administrador es que controla los tiempos y no quiere dar un paso en falso, además siempre necesita la aprobación en cada decisión de la jueza Ruiz González. Por lo tanto, quizás la ejecución no es tan rápida como gustaría, pero la justicia en España ya se sabe que es lenta.

El propio Muñoz reconoció públicamente en diferentes comparecencias públicas que su idea era estar un año al frente de la entidad de Martiricos, quizás uno y medio e impensable llegar a estar dos años. Sin embargo, este martes 21 de febrero sopló las velas de su tercer cumpleaños en el conjunto blanquiazul. En lo que respecta a su trabajo, su labor se centra en controlar el aspecto económico, donde todas las personas que rodean al club alaban el gran trabajo que está realizando en ese área, ya lo hizo Manolo Gaspar en su despedida y Kike Pérez en su bienvenida. Se podría incluso decir que resurgió al Málaga de las cenizas en ese aspecto. De hecho, el propio Muñoz confirmó que el club seguiría siendo viable a pesar de un dramático descenso al fútbol no profesional, por lo tanto se demuestra que está cumpliendo con su encargo.

Entre sus logros se encuentra el reciente ascenso del conjunto blanquiazul de la sexta posición a la cuarta del límite salarial, ya que toca recordar que cuando llegó el Málaga tenía serios problemas para poder inscribir a nuevos jugadores. Además de haber dado un empujón importante en la construcción de la Ciudad Deportiva de Arraijanal para La Academia o no sucumbir a las presiones del "Caso Horta" por tal de coger un pellizco, sino reclamar la totalidad económica que se fijó en el contrato. También se encargó en estos tres años al frente del conjunto malacitano de acudir a diferentes actos como representación del club de Martiricos y también ser el lazo de unión con las diferentes entidades públicas y empresas privadas para conseguir el apoyo de toda la ciudad, muy importante este para conseguir formar el actual presupuesto del Málaga.

Sin embargo, es cierto que no todo fueron luces, pues también hay algunas sombras en su gestión. Sobre todo en lo deportivo no le están acompañando los resultados y está claro, salvo sorpresa mayúscula, que el objetivo del ascenso no se cumplirá. Aunque en realidad ese no era su apartado, quizás su falta de experiencia en el mundo del fútbol le pasó factura con ese departamento, pero para eso se supone que vino Kike Pérez, un director general que lleva toda su vida en el fútbol, y que espera echarle un capote en ese punto. Sin duda, es su talón de Aquiles, donde más críticas recibió Muñoz desde su llegada. La salida tardía de Manolo Gaspar como Director Deportivo, cuando este mismo se veía incapacitado para seguir, es una mancha negra en su expediente al frente de la entidad de Martiricos. Durante su estancia también han llegado a ocupar el banquillo de La Rosaleda hasta cinco entrenadores diferentes, una cifra bastante mala para dicho puesto y que denota que no estuvo bien asesorado en este campo.

Su labor principal fue un trabajo en la sombra, pero mal acompañado en el resto de facetas a veces. La realidad es que el Administrador Judicial terminaba supuestamente su candidatura el 29 de julio de 2022 y fue prorrogado seis meses más, los cuales se cumplían en enero y sin novedades todavía parece que va camino de su tercera ampliación, lo cual confirma que la magistrada del juzgado de instrucción número 14 de Málaga confía en el trabajo de José María Muñoz hasta la fecha.