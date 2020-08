José Rodríguez se despide "orgulloso" del Fuenlabrada

Termina la temporada de manera oficial para José Rodríguez, en cuya segunda parte ha estado cedido al Fuenlabrada por el Málaga. El centrocampista alicantino se ha visto metido de lleno en el polémico y accidentado final de curso en LaLiga SmartBank. Pero ya se jugó el partido aplazado con el Deportivo y los madrileños se quedan sin jugar el play off de ascenso.

José Rodríguez compartió un pequeño texto en sus redes sociales en el que expresó sus sensaciones tras jugar el último encuentro del curso: “¡Orgulloso es poco! Hemos peleado hasta el minuto 95 del último partido de liga con siete profesionales en el campo. Esto es el reflejo de este club, Fuenlabrada (lucha y entrega hasta el final). Se termina la temporada más larga, la del Covid”.

El futbolista tiene contrato en vigor con el Málaga, pero parece complicado que pueda continuar si no está dispuesto a realizar un esfuerzo económico muy importante y no parece estar muy por la labor. José Rodríguez se pasó, como Iván Rodríguez y Mula, varios meses en blanco al no poder ser inscrito por el sancionado club malacitano.