Iván Rodríguez: "Gracias por tantos buenos momentos, Málaga CF"

Ya es oficial la salida del Málaga del canterano Iván Rodríguez. El futbolista de Alameda ya pasa a formar parte de la disciplina de la Ponferradina y se quiso despedir de la afición blanquiazul a través de sus redes sociales con un texto lleno de agradecimiento y buenos deseos: "Hoy me toca decir adiós a la gente que me ha acompañado en todo este camino, al estadio con el que tantas veces soñé y al escudo que me ha visto crecer, con el orgullo de haber formado parte de la historia de este club durante 14 años. Ojalá todo pueda mejorar en un futuro, por el bien de los que sentimos estos colores. Gracias por tantos buenos momentos, Málaga CF".

Un par de horas antes el Málaga comunicó de manera oficial la marcha de Iván Rodríguez: "Iván Rodríguez del Pozo, 30/04/96 (Alameda, Málaga), deja de formar parte de la Entidad. El jugador, que no pudo ser inscrito en la temporada 19/20 debido al límite salarial, salió como cedido a la SD Ponferradina, conjunto al que queda ligado de manera definitiva. El Málaga CF quiere agradecer a Iván Rodríguez su profesionalidad y extraordinario comportamiento en esta adversa situación. Asimismo, le desea al lateral toda la suerte en su futuro profesional y personal".

También la Ponferradina hizo su correspondiente anuncio: "El lateral derecho seguirá ejerciendo como blanquiazul después de su desvinculación definitiva del Málaga CF, club desde el que llegó al Bierzo en el mercado de invierno de la temporada pasada en calidad de cedido. Iván Rodríguez se formó en el fútbol base del equipo malagueño y con el filial consiguió el ascenso a Segunda B en la temporada 17/18. En ese mismo año debutó en Primera División en un partido ante el Real Madrid. En la campaña 18/19 se asentó definitivamente en la primera plantilla del Málaga CF, con el que compitió asiduamente en Segunda A. En la pasada temporada se incorporó en el mercado de invierno a la Deportiva, con la que disputó seis partidos y anotó un gol en la última jornada ante el Real Zaragoza".