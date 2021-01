Jozabed: "Parece que llevamos más tiempo juntos del que es"

Jozabed pasó por los micrófonos de SER Deportivos Málaga y analizó su situación y la del equipo blanquiazul. "Es un vestuario muy sano, de gente humilde. Parece que llevamos más tiempo juntos del que llevamos. He hecho amistades en un periodo corto de tiempo y a mí me cuesta abrirme más de lo que me ha costado aquí. Desde que se entra se huele que el ambiente es sano, que hay buen rollo, y eso se ve en el terreno de juego. El cuerpo técnico es cercano, da confianza al jugador y eso hace que juegues más suelto”, explicó acerca de la química que desprende el equipo.

Eso sí, sabe que su rendimiento no es el esperado ni el que él mismo desea: "Cuando vengo quiero jugar todo y hasta ahora no he jugado todo. Llegué en la jornada 3, después de tres meses prácticamente parado porque no hice pretemporada. Luego he tenido esta última lesión por la que me he perdido cuatro o cinco partidos, antes tuve un amago de lesión que me hizo perderme también uno o dos partidos… En esta primera vuelta he tenido muchos contratiempos y esperemos que en la segunda vuelta todo se normalice, que las lesiones me respeten y que pueda estar siempre a disposición del míster”.

La primera vuelta deja la sensación de que 28 puntos son pocos para los méritos mostrados. “A principios de temporada no creo que nadie pensara que llevaríamos estos puntos y que tuviésemos un colchón de ocho puntos sobre el descenso. Los 25 puntos los alcanzamos hace cinco jornadas y desde entonces sólo hemos sido capaces de empatar tres partidos. Podrían haber sido bastantes puntos más de los que llevamos. Tal y como se ha ido desarrollando la primera vuelta, soy inconformista y creo que podríamos llevar más puntos. En los últimos partidos hemos merecido más. En Almería merecimos ganar y perdimos, en Albacete también y empatamos. Pero se ha dado así. Estamos contentos con esos 28 puntos, pero no nos conformamos”, aseveró Jozabed.

Sobre los objetivos del grupo, discurso general: “Personalmente creo que sí es la permanencia, y más viniendo de donde viene el club, con todos los problemas que hubo en verano, con los ERE a los jugadores y los trabajadores. En agosto y septiembre el club apenas tenía profesionales. Mirando todo eso y siendo el presupuesto más bajo de la categoría, creo que el objetivo debe ser ese. Una vez que lo consigamos, hay que mirar a más y a ver dónde podemos llegar. Pero lo principal es conseguir la permanencia para el club porque es muy importante. Hasta ahora vamos en el camino correcto”.

Adaptación

“Mucho. Tanto mi familia como yo estamos superbien en todos los sentidos, en la ciudad, en el club y en el vestuario con los compañeros. Estoy muy contento. Siento una felicidad plena a falta de tener más regularidad de la que he tenido en la primera vuelta. Ahora viene el tramo decisivo de Liga y espero al menos estar disponible para el entrenador en todos los partidos. Si estoy sano, dependerá de mí el ganarme estar en el terreno de juego o no”.

¿Tiene ganas de asentarse?

“Sí. Más de dos temporadas y media no he estado en ningún lado. Es la vida del futbolista, nunca sabes dónde vas a estar. Jugadores que estén más de tres cuatro temporadas en un mismo sitio se da pocas veces. Hay que aceptarlo. Lo importante es estar bien y a gusto donde estés. ¿Asentarme en Málaga? Por qué no. Aquí estoy bastante bien. Me gusta lo que estoy viviendo este año. No es por decir tópicos, pero estoy superintegrado en el vestuario, en el club nos tratan bien, en la ciudad se vive muy bien…”.

Opción de compra

“Es una opción en caso de ascenso a Primera. En el caso de que no se ascienda, mi contrato dice que tengo que volver a Vigo. Pero ya sabemos cómo son estas cosas, todo sería cuestión de hablarlo. Si es por mí, no vería con malos ojos ni mucho menos poder estar aquí más años. Estoy muy bien, pero no se sabe. Todo es una incertidumbre y no toca hablar de eso. Aún es muy temprano, estamos a mitad de enero”.

La Rosaleda

“Este es de los pocos estadios en los que nunca había ganado. Siempre que he venido con el Rayo o con el Celta, siempre perdía. Me acuerdo bastante de esas visitas, era un campo maldito porque siempre perdíamos. Las recuerdo con el campo lleno, que es lo que ahora echamos más de menos. No sé si este año se podrá dar, pero tarde o temprano la afición volverá y cuando eso pase, La Rosaleda será un campo quizás más importante que otros por el ambiente de fútbol que aquí se vive”.

Resultados en casa

“No encontramos explicación, a veces barajamos alguna hipótesis, pero no lo sé. Lo normal es lo contrario, siempre suele costar ganar más fuera que dentro. Este año se da al revés, a veces nos han empatado y nos han remontado marcadores favorables en casa. No sé si cuando nos ponemos por delante no sabemos defender el resultado, nos echamos demasiado atrás o nos entra un poco de ansiedad. No lo sé. No encontramos esa solución, pero fuera sí que defendemos mucho mejor el resultado cuando nos ponemos por delante que en casa”.

¿Cómo se fraguó su fichaje?

“Sé desde que acabo en Girona que volver al Celta no es posible. Mi agente me dice las opciones que hay y de las que hay, me decanto por esta. Porque es un club atractivo, un gran club, está cerca de casa y creía que lo que mejor me venía era venir a Málaga. Luego se alarga más de la cuenta porque al final el club tenía problemas para contratar jugadores, tenía que dejar salir antes de fichar, había mucho revuelo y al final llegué a finales de septiembre. Los contactos venían desde mucho antes pero no se pudo hacer hasta ese momento por todo esto que he comentado”.