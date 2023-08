Juan Hernández, mensaje para Pellicer

Juan Hernández sale reforzado del último amistoso de una pretemporada ya consumida, lo siguiente ya será el primer envite de los blanquiazules en Primera RFEF, en Castellón. El murciano, con poco a resaltar desde su llegada a Martiricos, marcó un bello gol ante el Estepona. Buen pase de Galilea en una posición escorada y una vaselina perfecta para poner el 1-0, rompiendo con lo antiestético que era el partido hasta el minuto 65, con poco potable en los de Pellicer. Toma nota el de Nules de cara al Nuevo Castalia, un activo que se suma a esa carrera de fondo por la titularidad, con varias incógnitas, pero un Málaga CF que se muestra reconocible después de las probaturas.

Habló Hernández al acabar el partido frente al Estepona. "Muy contento. Cerramos la pretemporada con buenas sensaciones. Se ha visto en el partido de hoy que era importante para nosotros acabar con una victoria en el último partido de pretemporada. Con muchas ganas de que llegue la semana que viene para empezar la liga", decía el extremo, el sentir de un grupo al que se le juzgará de forma más precisa ya durante el curso. "Muy positivo para el equipo. Estábamos buscando hacer un buen partido para finalizar bien la pretemporada y empezar así la temporada con buen pie. He visto que estaba solo, ha levantado la cabeza Galilea y he hecho el desmarque de ruptura. He tenido un poco de fortuna porque ha rebotado el tiro en el defensa y ha podido entrar", analizaba su tanto.

"Desde que llegué el vestuario está con mentalidad muy positiva. Los partidos de pretemporada se han jugado muy intensos y se ha visto qué es lo que queremos proponer en el campo", una adaptación que sigue en camino para un Juan Hernández que tiene la misión de hacerse dueño de la banda izquierda, difícil ante las marchas abruptas de Álex Calvo y Cristian. Los recambios responden.